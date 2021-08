Basketball-Löwen Erfurt: Ein Otto kommt selten allein

Erfurt. Die Basketball-Löwen Erfurt präsentieren mit dem lettischen Junioren-Nationalspieler Otto Farenhorsts und Leo Döring zwei neue Guards.

Ein bisschen schüchtern blickt er sich um in seiner neuen Heimat. Schließlich ist er erst 18 und hat zum ersten Mal bei einem Klub außerhalb Lettlands unterschrieben. Otto Farenhorsts, geboren und aufgewachsen in Riga, landete aufgrund der Tatsache, dass auch der Trainer des Basketball-Löwen Erfurt, Uvis Helmanis, ein Lette ist, bei den Löwen. Denn Helmanis’ Sohn ist ein Jahr älter als Farenhorsts, beide spielten schon zusammen für die Juniorenauswahl ihres Heimatlandes. „Vor vier Wochen war ich zum Tryout hier. Ich freue mich, dass es geklappt hat und bin aufgeregt, was mich hier erwartet“, sagt der 1,93 Meter große Blondschopf in gutem Englisch.

Seit Freitag ist er in Erfurt, Löwen-Sportdirektor Florian Gut zeigt ihm gerade alles. „Ein guter Junge, ein großer, athletischer Guard, der schon gute Ansätze als Distanzschütze zeigt“, meint Gut über den Neuzugang. Derzeit muss er sich aber auf Empfehlung der Teamärzte noch schonen, das Knie bereitet ein paar Probleme. „Es fühlt sich aber ganz gut an, ich kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Mitspielern so richtig zu trainieren und loszulegen“, sagt Farenhorsts, der vor zwei Jahren bei der U16-EM im Spiel gegen Deutschland mit zehn Punkten, sieben Assists und fünf Rebounds überzeugte.

Mit einem dieser neuen Mitspieler wird der lettische Youngster ab sofort eine WG bewohnen. Leo Döring, 20-jähriger Point Guard aus Bielefeld, der einst schon mit Löwe Miles Osei in der Jugend-Bundesliga zusammenspielte, kommt zum Studium nach Erfurt und wurde ebenfalls von den Löwen unter Vertrag genommen. Zuletzt war Döring für Paderborn im Nachwuchs und auch in der Pro A im Einsatz und soll beim Erfurter Pro-B-Klub die Kadertiefe auf den Guard-Positionen verbessern.

Quartett wird künftig U19-Bundesliga und Pro B spielen

Dasselbe gilt für seinen „WG-Kumpel“ Otto Farenhorsts, der wie Fidelius Kraus, Dominykas Pleta und Thamy Will in der kommenden Saison sowohl in der U19-Bundesliga als auch im Erfurter Profiteam in der Pro B Süd auflaufen soll.

Somit sind die Basketball-Löwen eine Woche vor dem gemeinsamen Trainingsstart auf den Guard- und Flügelpositionen tief und gut besetzt. Mit Guy Landry Edi, Kapitän der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste, mit der er gerade an der Afrikameisterschaft teilnimmt, haben sie zudem vor rund einem Monat einen veritablen Power Forward und Anführer verpflichtet.

Weiter offen ist dagegen die Centerposition. Der Verein hat signalisiert, dass er zeitnah zwei neue Spieler präsentieren will, um das Loch unter dem Korb zu stopfen. Dann stünde auf dem Papier einer erfolgreicheren Saison nichts im Wege.