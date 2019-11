Basketball-Löwen: Wüste oder Wasserloch

Vor Jahresfrist ritten die gerade erst im Sommer gegründeten Basketball-Löwen Erfurt auf ihrer ersten Erfolgswelle. Nach schwachem Saisonstart folgte in den Wochen vor Weihnachten eine Siegesserie, die die Riethsporthalle füllte, den Erfurtern Lust auf Basketball machte und die Löwen letztlich in ihrer ersten Saison in der Pro B Süd direkt in die Playoffs beförderte.

Jetzt, ein Jahr später, brüllen die Löwen nicht mehr stolz durch die Savanne, sondern schleppen sich, siegesdurstig, durch die Wüste namens Abstiegskampf, auf der Suche nach dem Wasserloch namens Selbstvertrauen. „Wir befinden uns in der sportlich schwersten Phase unserer jungen Vereinsgeschichte“, stellt Löwen-Coach Florian Gut klar. „Das ist eine sehr prekäre Situation. Aktuell sehe ich keine Entwicklung der Mannschaft. Wir müssen schnell die Kurve kriegen, der Abstieg wäre für das Projekt Basketball-Löwen ein erheblicher Rückschritt“, ergänzt Wolfgang Heyder, als geschäftsführender Gesellschafter und Manager sozusagen der „Vater“ der Löwen, angesichts des letzten Tabellenplatzes mit erst einem Sieg aus zehn Spielen.

Heyder zeigt sich bitter enttäuscht, sowohl von den vermeintlichen Führungsspielern der Mannschaft als auch den Talenten, die den nächsten Schritt machen sollten. „Ich hatte erwartet, dass die Mannschaft als kompaktes Team auftritt. Doch sie hat in dieser Saison bisher weder eine Identität noch die benötigte Intensität entwickelt.“ Gerade ein Robert Franklin, in der letzten Saison sportlich und als gestandene Persönlichkeit der Anker des Teams, habe in dieser Rolle bislang versagt. Und von den zahlreichen jungen Spielern – Oliver Pahnke, Lucas Wobst, Lorenz Schiller oder Robert Merz – erwartet Heyder mit einem Ausflug in den Fußballjargon: „Sie müssen jetzt endlich Gras fressen!“

Trainer Florian Gut selbstkritisch: „Mein Plan geht bisher nicht auf“

Trainer Gut, in den sozialen Netzwerken von den Löwenfans ob der ausbleibenden Entwicklung seiner Mannschaft in Frage gestellt, gibt sich selbstkritisch: „Klar hinterfrage ich mich selbst. Ich hatte einen Plan, der offensichtlich bisher nicht aufgeht. Ich habe es nicht geschafft, dass die Spieler ihren besten Basketball spielen. Ihnen fehlen Rhythmus und Sicherheit.“ Um das zu ändern, will Gut das taktische Konzept der Verteidigungsarbeit grundlegend überdenken. „Die nächsten Wochen werden entscheidend. Wir müssen gemeinsam an den Basics arbeiten, was zuletzt aufgrund von Verletzungen nicht möglich war.“

Damit das Spiel der Löwen auch im Angriff wieder funktioniert, sei man auf der Suche nach kurzfristigen Verstärkungen. Wenn es nach Gut geht, am besten ein korbgefährlicher Guard, der das Team führt. Außerdem sei die Weiterverpflichtung von Edelschütze Maximilian Kuhle, der aktuell nur bis Ende Dezember bezahlt werden kann, bis Saisonende zentral für den weiteren Saisonverlauf. „Ich fühle mich sehr wohl in Erfurt und möchte bleiben. Der Verein und das Umfeld sind optimal, jetzt müssen wir Spieler uns steigern“, bekennt sich Kuhle, der seit seiner Rückkehr schwankende Leistungen zeigt, zum Verein.

Um Kuhles Weiterverpflichtung und mögliche Verstärkungen kurzfristig zu realisieren, stellte der Verein am Montagabend Michael Tallai als neuen Gesellschafter vor. „Ich will dabei helfen, in den nächsten Wochen weitere Sponsoren zu generieren. Um das zu schaffen, werden wir einen Wirtschaftsbeirat gründen“, so Tallai. „Herr Tallai ist sehr gut vernetzt und wird uns extrem weiterhelfen“, blickt Heyder hoffnungsvoll auf das Engagement des Geschäftsführers der Mediengruppe Thüringen voraus. Damit keine Interessenkonflikte für den sich als Privatmann engagierenden Tallai entstünden, werde der Verein den Vermarktungsvertrag mit der Mediengruppe auflösen.

Der Rahmen scheint geschaffen für den Weg aus der Krise. Ob die Löwen das Wasserloch finden oder in der Wüste verdursten, werden die nächsten Monate zeigen.