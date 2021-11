Basketball-Löwen zu Gast beim makellosen Primus

Erfurt. Das Erfurter Pro-B-Team fährt selbstbewusst zum Spitzenreiter Dresden Titans. Der besticht bisher durch Effizienz. Ein Center fehlt den Löwen.

Die ultimative Standortbestimmung wartet am Sonntag (16 Uhr) in der Pro B Süd auf die Basketball-Löwen Erfurt. Die Erfurter treten als Tabellenvierter mit einer Bilanz von fünf Siegen und zwei Niederlagen selbstbewusst beim Spitzenreiter Dresden Titans an, der alle seine sieben Spiele gewonnen hat. Die Dresdner bestechen bisher vor allem mit ihrer Effizienz, haben sowohl aus dem Zweier- als auch dem Dreierbereich die beste Wurfquote aller Teams der Staffel.

Die Löwen müssen auf Reserve-Center Mladen Georgiev verzichten. Der 18-jährige Bulgare knickte beim U19-Bundesligaspiel böse mit dem linke Fuß um und hat sich wohl schwerer am Knöchel verletzt. Sonst ist der Kader komplett.

Hinweis: Die Dresdner übertragen das Spiel live auf ihrem Youtube-Kanal.