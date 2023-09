Basketball-WM: Spieler verliert eine Niere

Manila. Schock bei der Basketball-WM: Einem serbischen Spieler muss nach einem Schlag eine Niere entfernt werden. Komplikationen bei der Operation.

Dem serbischen Basketball-Nationalspieler Borisa Simanic ist nach einer bei der WM erlittenen Verletzung eine Niere entfernt worden. Der 25-Jährige hatte im Spiel gegen den Südsudan einen Schlag in die Nierengegend erhalten. Nach einer ersten Operation in Manila kam es zu Komplikationen, die am Montag einen weiteren Eingriff erforderten. Basketball-WM: Daniel Theis ist der Mann fürs Grobe

„Aufgrund der Veränderungen in der Vitalität des Nierengewebes musste die gesamte Niere operativ entfernt werden“, erklärte der serbische Mannschaftsarzt Dragan Radovanovic in einer Pressemitteilung.

Borisa Simanic verteidigte unter dem eigenen Korb -- und ging schreiend zu Boden

Der Vorfall hatte sich gegen Ende des Vorrundenspiels ereignet, als Simanic den gegnerischen Spieler Nuni Omot unter dem serbischen Korb verteidigte. Omot erwischte Simanic mit einem Ellbogen, Simanic schrie vor Schmerzen auf und ging sofort zu Boden.

Simanic spielt in Spanien für Saragossa. Serbien trifft im WM-Viertelfinale auf Litauen.