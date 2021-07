Basketball-Zweitligist Science City Jena holt Center zurück

Jena. Basketball-Zweitligist Science City Jena hat sich für die kommende Saison verstärkt. Dafür haben die Thüringer ein bekanntes Gesicht verpflichtet.

Basketball-Zweitligist Science City Jena holt einen alten Bekannten zurück nach Thüringen. Der US-Amerikaner Alex Herrera, der bereits im Spieljahr 2019/2020 das Jenaer Trikot trug, kehrt an die Saale zurück. Ab sofort ist die Trikotnummer 41 wieder für den Center reserviert.

Der 28-Jährige unterschrieb nun einen Einjahresvertrag und freut sich im heimatlichen Ignacio auf ein Wiedersehen mit Stadt, Fans und Verein. „Ich bin sehr glücklich, die Möglichkeit zu bekommen, nach Jena zurückkehren zu können,“ sagte Herrera und blickte schon auf das neue Spieljahr: „Wir werden mit ambitionierten Zielen in die Saison starten und können diese auch erreichen, wenn wir uns vom ersten Tag an als Team auf das Wesentliche konzentrieren und ordentlich reinhängen“, sagte Herrera, der Anfang August an der Saale zurückerwartet wird.

In Jena ist man erfreut, dass dieser Wechsel zustande gekommen ist. „Er war jetzt ein Jahr in Österreich, ist dort Vizemeister geworden und hat sogar Europacup-Erfahrungen sammeln können“, sagte Cheftrainer Domenik Reinboth: „Davor gehörte er zu den besten Centern der ProA. Alex ist trotz seiner Größe sehr vielseitig,“ so Jenas Headcoach.

Mit der Erfahrung von sechs Spielzeiten als Profi in Finnland, Spanien, Deutschland und zuletzt Österreich kehrt der 2,06 Meter große Basketballer in die 2. Basketball Bundesliga nach Jena zurück. In der letzten Saison 2020/2021 ging er für die Kapfenberg Bulls in Österreich auf Korbjagd und erreichte als Tabellenführer der regulären Saison sowie über zwei erfolgreich absolvierte Playoff-Serien das Meisterschaftsfinale der Basketball Superliga (BSL). Obwohl die Mannschaft aus der Steiermark das erste Duell gewinnen konnte, drehte Endspielgegner Swans Gmunden eine hart umkämpfte Best-of-Five-Serie auf 3:1 und sicherte sich den Meistertitel der Alpenrepublik.

Jena sicherte sich vor zwei Jahren erstmalig die Dienste des mobilen Centers. Herrera avancierte bei den Saalestädtern zum effektivsten Leistungsträger des gesamten Kaders. Er war maßgeblich am erfolgreichen Spieljahr 2019/2020 beteiligt, das Science City auf dem dritten Platz abschließen musste, nachdem der Spielbetrieb Corona-bedingt eingestellt wurde.