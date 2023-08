55 NBA-Profis bei Basketball-WM dabei

Okinawa Trotz zahlreicher Absagen spielen so viele NBA-Profis wie nie bei der WM mit. Ein deutscher Gegner ist in dieser Hinsicht besonders breit aufgestellt.

Bei der Basketball-WM in Asien sind so viele Profis aus der nordamerikanischen Profiliga NBA dabei wie nie zuvor.

Insgesamt 55 Akteure aus der besten Liga der Welt spielen bei dem bis zum 10. September dauernden Turnier in Japan, Indonesien und auf den Philippinen mit, wie aus Kaderlisten hervorgeht. Bei der WM in China vor vier Jahren waren es nach NBA-Angaben noch 54 Profis. Goldfavorit USA hat zwölf NBA-Spieler nominiert, es folgen der deutsche Gruppengegner Australien mit neun sowie Kanadas Ensemble um Starspieler mit Shai Gilgeous-Alexander mit sieben.

Für Deutschland spielt in Dennis Schröder, Franz Wagner, Moritz Wagner und Daniel Theis ein Quartett in der NBA. Im Gegensatz zur EM, die im Vorjahr unter anderem in Deutschland stattfand, gab es diesmal aber auch prominente Absagen. Giannis Antetokounmpo (Griechenland) und Nikola Jokic (Serbien) fehlen ihren Nationen. Auch Frankreichs Supertalent Victor Wembanyama verzichtet auf einen WM-Start. Die USA setzen weitgehend auf vielversprechende Youngster und treten ohne klangvolle Namen wie Kevin Durant, James Harden oder Stephen Curry an.