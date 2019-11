Fällt mit einer Muskelverletzung am linken Oberschenkel aus: Peyton Siva.

Alba Berlin vorerst ohne Siva und Cavanaugh

Berlin (dpa) – Basketball-Bundesliga Alba Berlin muss in den kommenden Partien auf Peyton Siva und Tyler Cavanaugh verzichten.

Aufbauspieler Siva fehlt mit einer Muskelverletzung am linken Oberschenkel voraussichtlich zwei Wochen, sein US-Landsmann Cavanaugh muss mit einer schweren Bänderverletzung am rechten Knöchel sogar bis zu drei Monate aussetzen, teilte der Hauptstadtclub mit. Beide Profis des Euroleague-Teilnehmers hatten bereits bei der 80:84-Niederlage im Bundesligaspitzenspiel bei Meister FC Bayern München am Sonntag gefehlt.