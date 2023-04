Basketball-Löwen stehen im Viertelfinale

Erfurt. Die Erfurter Basketballer bezwingen in den Play-offs die Rhöndorf Dragons und stehen in der nächsten Runde.

Die Basketball-Löwen stehen im Play-off-Viertelfinale der drittklassigen Pro B. Die Erfurter gewannen am Freitagabend auch das zweite Spiel gegen die Rhöndorf Dragons. Beim 72:65 (42:30) war Guy Landry Edi mit 19 Punkten der überragende Spieler.

In der nächsten Runde treffen die Erfurter nun auf die Baskets Koblenz oder Baskets Schwelm. Zwischen beiden Mannschaften steht steht es 1:1. Das Entscheidungsspiel findet an diesem Sonntag in Koblenz statt. Der Sieger trifft dann erstmals am kommenden Freitag auf Erfurt.

Noch vor dem Spiel verkündete der Verein mit dem Technology-Unternehmen Catl seinen neuen Hauptsponsor. Künftig wird der Verein als Catl Basketball-Löwen auf das Spielfeld gehen.