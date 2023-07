Basketballer absolvieren drei Medientrainings vor WM

Bonn/Berlin/Hamburg Die deutschen Basketballer absolvieren vor der WM in Asien drei öffentliche Medientrainings.

In Bonn, Berlin und Hamburg gibt das Team von Bundestrainer Gordon Herbert jeweils vor den Test-Länderspielen öffentliche Einblicke. Das Medientraining in Bonn ist für den 3. August (17.30 Uhr) angesetzt, zwei Tage später steigt gegen Schweden am 5. August (19.00 Uhr) das erste Vorbereitungsspiel.

In Berlin findet das Medientraining am 8. August (13.00 Uhr) statt, tags darauf geht es in der großen Arena am Abend (19.30 Uhr) gegen WM-Medaillenkandidat Kanada.

Dem Supercup in Hamburg am 12. und 13. August geht das dritte und letzte Medientraining am 11. August (13.30 Uhr) voraus. Die weiteren Teilnehmer bei dem Traditionsevent sind Kanada, Neuseeland und China. In der Woche danach macht sich das Team um Kapitän Dennis Schröder nach Abu Dhabi auf, wo weitere Testspiele gegen Griechenland und WM-Favorit USA auf dem Programm stehen.

Kleber verzichtet nach Schröder-Kritik auf WM-Teilnahme

Die WM-Vorrunde bestreitet der EM-Dritte Deutschland im japanischen Okinawa gegen Gastgeber Japan, Mitfavorit Australien und Finnland. Ziel des Herbert-Teams ist bei dem Turnier von 25. August bis 10. September eine Medaille. Zuletzt hatte es Kontroversen gegeben, weil NBA-Profi Maximilian Kleber nach harscher Kritik von Kapitän Schröder auf einen WM-Start verzichtet hatte. Für den Verband ist das Thema offiziell erledigt, Schröder will sich nach einer Entschuldigung künftig nicht mehr dazu äußern.