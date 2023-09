Das deutsche Team jubelt mit dem WM-Pokal, in der Hand von Kapitän Dennis Schröder.

Nach WM-Sieg Basketballer werden am Dienstag in Frankfurt empfangen

Manila/Frankfurt/Main Die deutschen Basketballer werden nach dem historischen WM-Gold von Manila am Dienstag in Frankfurt am Main empfangen. Dies bestätigte der Deutsche Basketball-Bund (DBB) nach dem WM-Finale (83:77) gegen Serbien.

Dennis Schröder und der gesamte Tross reisen mit Linienflügen von Manila über Abu Dhabi in die deutsche Heimat, wo es vom Frankfurter Flughafen direkt zum Sponsor ING gehen soll.

Dort ist ein Empfang geplant, zu dem auch Fans eingeladen werden sollen. Im Anschluss ziehen die Nationalspieler von Frankfurt in alle Richtungen weiter. Für manche der Profis geht es Richtung USA, andere bleiben in Deutschland.

„Das ist ein surrealer Moment. Das ist eine unglaubliche Gruppe an Spielern. Wir waren zuerst ein Team. Die Jungs haben aufeinander Rücksicht genommen und sich gefordert“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert nach dem geschichtsträchtigen Finalsieg.