Bayern erreichen mühelos Pokal-Viertelfinale

München Bayerns Basketballer demonstrieren im Pokal ihre Stärke. In einer Neuauflage des Vorjahresfinals hat Oldenburg keine Chance.

Titelverteidiger Bayern München hat ohne große Mühe das Viertelfinale im Pokal der Basketball-Bundesliga erreicht. Die Bayern gewannen in eigener Halle gegen die EWE Baskets Oldenburg klar mit 101:73 (55:35). Damit revanchierten sich die Münchner auch für die Niederlage in der Liga in Oldenburg vor knapp zwei Wochen.

Die Bayern hatten im BMW Park von Beginn an alles unter Kontrolle und starteten mit einem 13:2-Lauf. Zwar verkürzten die Niedersachsen im Laufe des ersten Viertels noch einmal auf vier Zähler (16:20), doch dann zogen die Gastgeber wieder davon. Schon zur Pause war die Partie bei einem 20-Punkte-Vorsprung der Münchner praktisch entschieden.

Auch im Finale der vergangenen Saison hatten sich die Bayern gegen Oldenburg durchgesetzt und so ihren einzigen Titel der Spielzeit 2022/23 geholt. Bester Werfer bei den Gastgebern war dieses Mal Carsen Edwards mit 20 Punkten.

Den Einzug ins Viertelfinale schafften auch die Bamberg Baskets und der Syntainics MBC aus Weißenfels. Zuvor waren bereits Rasta Vechta, die Telekom Baskets Bonn, die Niners Chemnitz und ratiopharm Ulm in die Runde der besten Acht eingezogen.