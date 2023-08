Benzing stützt Basketball-Kapitän Schröder: „Gereift“

Bonn Die Kritik von Basketball-Kapitän Schröder an seinem Mitspieler Kleber hat für Aufsehen gesorgt. Schröders Vorgänger Robin Benzing verteidigt den NBA-Profi aber zum Start der Vorbereitung.

Der langjährige deutsche Basketball-Kapitän Robin Benzing hat seinen Nachfolger Dennis Schröder explizit gestärkt. „Er ist noch erwachsener geworden.

Ich habe mit ihm in der Nationalmannschaft gespielt, als er noch ein Rookie war. Jeder Spieler muss viel lernen und Erfahrungen machen. Er ist gereift, er führt die Mannschaft unglaublich an“, sagte Benzing der Deutschen Presse-Agentur über den 29-Jährigen. Zwischen ihm und Schröder habe sich eine Freundschaft entwickelt, fügte Benzing an.

Schröder war nach harschen Worten über Mitspieler Maximilian Kleber, der daraufhin seinen Verzicht auf die WM in Asien (25. August bis 10. September) erklärte, in die Kritik geraten. „Es ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen. So wie Dennis halt ist: Er sagt immer direkt, was los ist. Manchmal ist es vielleicht etwas unüberlegt, manchmal sollte man es etwas anders sagen. Ich glaube aber nicht, dass es böse gemeint war von ihm“, sagte der 34 Jahre alte Benzing über Schröder, den es nach der WM zu den Toronto Raptors zieht.

Schröder hatte NBA-Profi Kleber unter anderem dafür kritisiert, im vergangenen Jahr bei der EM nicht dabei gewesen zu sein. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hat das Thema für erledigt erklärt, es gab demnach neben Schröders Entschuldigung auch eine Aussprache.

Benzing sagte, dass Kleber dem Team sportlich durchaus hätte helfen können. „Am Ende wird es eh am Ergebnis gemessen werden. Wenn es nicht klappt, wird die Meckerei groß sein. Maxi ist definitiv ein sehr guter Spieler. Aber sie haben es auch ohne ihn gut gemacht“, sagte der ehemalige Kapitän mit Blick auf die Heim-EM, die 2022 mit Bronze endete. Benzings Karriere im Nationalteam ist vorbei, er wird in der kommenden Spielzeit für Zweitligist Gießen 46ers auflaufen.