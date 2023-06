Bonner Basketball-Trainer Iisalo verlässt den Vizemeister

Bonn Erfolgstrainer Tuomas Iisalo verlässt die Bonner Basketballer. Der 40-Jährige hatte den Club zur Saison 2021/22 übernommen und zu einem Bundesliga-Spitzenteam geformt.

Erfolgstrainer Tuomas Iisalo verlässt die Bonner Basketballer. Der 40-Jährige hatte den Club zur Saison 2021/22 übernommen und zu einem Bundesliga-Spitzenteam geformt.

Unter Iisalo gewannen die Telekom Baskets in diesem Jahr die Champions League und mussten sich im Rennen um die deutsche Meisterschaft erst im Finale Ratiopharm Ulm geschlagen geben.

„Ich glaube nicht, dass irgendjemand auch nur davon träumen konnte, was wir in diesen zwei Jahren gemeinsam erreicht haben. Wir haben in mehrfacher Hinsicht Clubgeschichte geschrieben und dabei den ersten Clubtitel gewonnen“, sagte Iisalo laut Vereinsmitteilung. Er verlasse Bonn, weil er seiner Familie Stabilität bieten wolle und aus sportlichen Gründen. Wie es für den Finnen nun weitergeht, verkündete er noch nicht.

Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich sagte: „Tuomas ist ein ehrgeiziger Headcoach, der nach den Sternen greift. Eine Euroleague-Perspektive können wir ihm jedenfalls wirtschaftlich nicht bieten, und es ist eben sein Traum, seine Konzepte einmal in der höchsten europäischen Liga zu testen. Das ist für mich völlig nachvollziehbar.“