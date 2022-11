Erste Niederlage für Alba-Basketballer

Alba Berlin um Jaleen Smith verlor in Göttingen.

Göttingen Titelverteidiger Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga die erste Saisonniederlage kassiert. Bei der BG Göttingen musste sich der Double-Gewinner der vergangenen Saison mit 95:96 (43:45) geschlagen geben.

Göttingens Harald Frey traf 15 Sekunden vor dem Ende per Dreier und machte die große Überraschung damit perfekt. Bester Werfer bei den Niedersachsen war aber Mark Smith mit 33 Punkten. Alba fehlte im fünften Spiel in nur elf Tagen am Ende die Kraft. Bester Berliner Werfer war Jaleen Smith mit 17 Punkten.

Keine große Mühe hatte dagegen Bayern München im Heimspiel gegen die Würzburg Baskets. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri setzt sich ohne zu glänzen mit 83:73 (49:34) durch und geriet dabei zu keiner Zeit in Gefahr. Nationalspieler Isaac Bonga überzeugte mit 18 Punkten und zehn Rebounds.