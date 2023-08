„Heiß drauf“: Duell gegen USA begeistert Basketball-Team

Abu Dhabi Zum Ende der Vorbereitung wartet der stärkstmögliche Widersacher. Olympiasieger USA wird fünf Tage vor WM-Beginn Aufschluss über die Qualität der deutschen Basketballer geben.

Franz und Moritz Wagner scherzten auf dem Parkett von Abu Dhabi mit Teammitgliedern der USA, Dennis Schröder wirkte voller Vorfreude: Die deutschen Basketballer fiebern wenige Tage vor dem WM-Start dem ultimativen Prüfstein entgegen. Am Sonntag (18.00 Uhr/Magentasport) geht es in der Etihad Arena von Abu Dhabi gegen Olympiasieger USA. „Natürlich ist das Spiel morgen für jeden nochmal so ein Highlight. Ich glaube, die Jungs sind heiß drauf. Das wird eine Herausforderung, mit der Athletik und Schnelligkeit mitzuhalten“, sagte Vizepräsident Armin Andres der Deutschen Presse-Agentur in Abu Dhabi.

Zwar spielen bei der WM-Generalprobe auf der anderen Seite nicht die Superstars wie LeBron James oder Kevin Durant, jedoch hat Chefcoach Steve Kerr ein schlagkräftiges Team um Jungstar Paolo Banchero gebastelt. „Die USA sind talentiert, aber wir spielen unser Spiel. Wir wollen das kontrollieren, was wir kontrollieren können“, sagte Kapitän Schröder, der das 84:71 gegen Griechenland am Samstag maßgeblich geprägt hatte.

Kerr, der am spielfreien Tag die Halle als Zuschauer aufsuchte, hatte den EM-Dritten explizit gelobt. „Deutschland ist ein exzellentes Team“, sagte der Cheftrainer des US-Teams, das bisher alle vier Vorbereitungsspiele für sich entschieden hat, bei Magentasport. Der durchschnittliche Siegesvorsprung der USA betrug gegen Griechenland, Spanien, Slowenien und Puerto Rico mehr als 26 Zähler. Die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen beginnt am kommenden Freitag.