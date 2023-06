Kader für EM der Basketballerinnen nominiert

Kamen Basketball-Bundestrainerin Lisa Thomaidis hat sich auf ihren Kader für die EM in Slowenien und Israel festgelegt und ein Trio gestrichen.

Emma Eichmeyer, Johanna Klug und Anna Lappenküper sind nicht mehr dabei, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) gut eine Woche vor dem Turnier (15. bis 25. Juni) mitteilte. Zuvor steht am Wochenende in Italien noch ein finales Testspiel auf dem Programm. In die Gruppenphase in Ljubljana startet das deutsche Team gegen Frankreich, Slowenien und Großbritannien als Außenseiter.

Der deutsche Kader für die EM

Alina Hartmann, Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder, Jennifer Crowder, Marie Gülich, Ama Degbeon, Emily Bessoir, Emma Stach, Lina Sontag, Alexandra Wilke, Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher.