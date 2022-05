Ludwigsburger Basketballer fehlt ein Sieg zum Halbfinale

Ludwigsburg. Den MHP Riesen Ludwigsburg fehlt noch ein Erfolg zum Einzug ins Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga.

Die Mannschaft von Trainer-Routinier John Patrick siegte im zweiten von fünf möglichen Partien im Derby gegen ratiopharm Ulm nach Verlängerung mit 81:77 (69:69, 37:38) und führt in der Best-of-five-Serie mit 2:0. Mit einem Erfolg im dritten Aufeinandertreffen am Donnerstag (19.00 Uhr/Magentasport) in Ulm würde Ludwigsburg die Viertelfinal-Begegnung entscheiden.

Beide Mannschaften lieferten sich wie bereits im ersten Match eine hartumkämpfte Partie. Nur einmal konnten sich die Gäste im zweiten Viertel kurz absetzen (31:22/15. Minute). Ludwigsburg konnte mit einem schnellen Zwischenspurt wieder verkürzen und ging mit einem knappen 37:38 in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben beide Clubs auf Augenhöhe. Im Schlussabschnitt verpassten es beide Mannschaften, in den letzten Sekunden den Sieg perfekt zu machen. Dies gelang Ludwigsburg in der Verlängerung. Bester Schütze war Ulms Semaj Christon mit 23 Punkten. Für die Gastgeber war Yorman Polas Bartolo mit 19 Zählern am erfolgreichsten.

