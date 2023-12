Medipolis SC Jena ist nur mit dem Ergebnis zufrieden

Vechta/Jena Was den Trainer und die Spieler am 93:83-Erfolg der Basketballer bei Rasta Vechta II gestört hat

Zwiegespalten genoss Björn Harmsen auf der fünfstündigen Busfahrt aus Vechta gen Jena am Samstagabend sein Curry. Einerseits sagte er: „Es ist Profisport, da zählt nur das Ergebnis, nur der Sieg.“ Und den konnten seine Zweitliga-Basketballer von Medipolis SC in ProA bei Rasta Vechta II schließlich feiern, gewannen sogar deutlich mit 93:83 (40:45). Andererseits haderte der Chefcoach insbesondere mit dem zweiten und dritten Viertel, in dem die Thüringer zeitweise sogar zweistellig in Rückstand gerieten (55:65).

Dass die Saalestädter bei ihrer Pflichtaufgabe in Niedersachsen so in Nöte gerieten, hatte vorher wohl niemand erwartet. Harmsen wollte das Zwischentief beim Aufsteiger, der auch noch seine drei besten Spieler an das BBL-Team abgeben musste, dann aber auch nicht überbewerten. „Vechta II hatte nichts zu verlieren und konnte befreit aufspielen.“

Amir Hinton mit 27 Punkten Topscorer der Partie

Zum Glück hatte Jena, das auf Joshiko Saibou (gebrochener Zeh) verzichten musste, noch Amir Hinton (27 Punkte), Blake Francis (19) und Alex Herrera. Besonders Hinton war es zu verdanken, dass sich der 61:67-Rückstand zu Beginn der finalen zehn Minuten schnell in eine zweistellige Führung (83:71) verwandelte.

„Trotz der schwächeren Phasen während dieses Duells spricht unsere Leistung im Schlussviertel für den Charakter und den Willen, alles dafür zu investieren, um am Ende auch solche Spiele zu gewinnen“, meinte der US-Amerikaner Hinton, der auch Topscorer der Partie wurde. Auch Herrera fand, dass es „ein guter und wichtiger Auswärtssieg“ war. „Zufrieden können wir letztendlich aber nur mit dem Ergebnis sein“, meinte der Center und fügte mit Blick auf die Schwächephase an: „Daran sieht man, dass noch jede Menge Arbeit vor uns liegt, um in den kommenden Wochen auch andere Kaliber schlagen zu können.“

Dieses Jahr noch zwei Heimspiele um die Weihnachtsfeiertage

Aufbauspieler Vuk Radojicic, der auf fünf Punkte kam, unter ihnen ein wichtiger Dreier im starken Jenaer Schlussviertel, schlug in eine ähnliche Kerbe: „Es gibt gute und weniger gute Spiele im Verlauf einer Saison. Auch wenn wir am Ende gewinnen konnten, nehmen wir heute viele Dinge mit, an denen wir vor unserem Heimspiel gegen Düsseldorf zu arbeiten haben.“

Die Vorbereitung aufs Heimspiel-Doppel um Weihnachten beginnt für das Harmsen-Team am Dienstag. Am Samstag, 23. Dezember, empfangen die Korbjäger von der Saale dann die Art Giants Düsseldorf (Beginn 19 Uhr), ehe es im letzten Spiel des Jahres ebenfalls in der heimischen Sparkassen-Arena gegen die Dresden Titans (27. Dezember/19 Uhr) geht.