NBA-Star Theis besucht Training des VfL Wolfsburg

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg hat kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga prominenten Besuch bekommen. Basketball-Nationalspieler und NBA-Star Daniel Theis von den Indiana Pacers schaute beim Training seines Lieblingsclubs vorbei.

Der VfL Wolfsburg hat kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga prominenten Besuch bekommen. Basketball-Nationalspieler und NBA-Star Daniel Theis von den Indiana Pacers schaute beim Training seines Lieblingsclubs vorbei.

Wenn der NBA-Profi und Wölfe-Fan Daniel Theis mal wieder in der Heimat unterwegs ist, dann darf natürlich auch ein Besuch bei uns nicht fehlen. Schön, dass du da warst, @dtheis10! 🙌#VfLWolfsburg pic.twitter.com/iQhiWvnbX7 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 14, 2023

Der 31-Jährige bereitet sich mit der deutschen Nationalmannschaft gerade auf die Weltmeisterschaft vom 25. August bis 10. September in Japan, Indonesien und auf den Philippinen vor.

Nach der Niederlage im Supercup-Endspiel am Vortag in Hamburg gegen Kanada bekamen die Spieler am Montag frei. Theis kommt aus Salzgitter ist seit seiner Jugendzeit Fan des VfL.