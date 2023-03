Platz zwei gefestigt: Bonns Basketballer weiter in Topform

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben ihre Topform in der Basketball-Bundesliga eindrucksvoll unterstrichen.

Gegen die Hakro Merlins Crailsheim gewann der Tabellenzweite in einer vorgezogenen Partie des 29. Spieltags deutlich mit 101:83 (62:44) und hat nach dem sechsten Erfolg in Serie mit einer Bilanz von 19:2-Siegen Platz zwei hinter Spitzenreiter Alba Berlin (18:1) gefestigt. Crailsheim gerät nach der fünften Niederlage in Serie immer tiefer in den Abstiegskampf.

Ohne den in dieser Woche aus Frankreich verpflichteten Rückkehrer Javontae Hawkins dominierten die Gastgeber von Beginn an die Partie. Bereits nach dem ersten Viertel führte der Favorit mit zehn Zählern (32:22). Der frühere Crailsheimer Spielmacher TJ Shorts sorgte bereits vor der Pause mit 14 Punkten und 12 Vorlagen für den Unterschied und hatte großen Anteil an der klaren 62:44-Halbzeitführung der Bonner.

Baskets-Trainer Tuomas Iisalo setzte gegen seinen Ex-Club im Verlauf des Spiels auf Profis, die nicht zur Startformation gehören. Am souveränen Erfolg änderte das aber nichts. Beste Schützen bei den Bonnern neben TJ Shorts (17 Punkte/15 Vorlagen) waren Sebastian Herrera (12) und Deane Williams (11). Alle elf eingesetzten Baskets-Spieler kamen zudem zu Punkterfolgen.