Braunschweig. Die Basketball Löwen Braunschweig haben den Spanier Jesus Ramirez als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das gab der Bundesliga-Club bekannt.

Der 41 Jahre alte Nachfolger von Pete Strobl war von 2011 bis 2017 als Assistenzcoach des BBL-Rivalen Ratiopharm Ulm tätig und arbeitete in den vergangenen vier Jahren als Trainer in Ungarn und Polen. In Braunschweig unterschrieb Ramirez einen Zweijahresvertrag.

