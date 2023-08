US-Basketballer dominieren bei WM weiter

Manila Ein „Dream Team“ haben die US-Basketballer bei der WM in Asien zwar nicht am Start. Bisher ist die Mannschaft von Trainer Kerr aber von keinem Widersacher aufzuhalten.

Die Basketball-Nationalmannschaft der USA ist bei der WM in Asien weiterhin nicht zu stoppen.

Das Team von Cheftrainer Steve Kerr siegte deutlich mit 110:62 (62:33) gegen Außenseiter Jordanien und sicherte sich in Manila damit den dritten klaren Sieg im dritten WM-Spiel. Der Olympiasieger hat in diesem Sommer acht von acht Spielen für sich entschieden und untermauert so seinen Status als Topfavorit. Nie wurde es dabei so knapp wie beim umkämpften 99:91 gegen Deutschland in Abu Dhabi vor knapp zwei Wochen.

Bester Werfer der USA war Anthony Edwards, der 22 Punkte und acht Rebounds beisteuerte. Auch dem Trio Bobby Portis (13), Jaren Jackson (zwölf) und Jalen Brunson (zehn) gelang eine zweistellige Anzahl an Punkten. Für die USA dürfte auch die Zwischenrunde nur eine Durchgangsstation sein. Dort warten am Freitag Montenegro und am Sonntag Litauen.

Die Endrunde ab dem Viertelfinale beginnt am Dienstag und findet ausschließlich in Manila statt. Die bisher makellose deutsche Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder kann frühestens im Halbfinale auf die USA treffen.