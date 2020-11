Bastian Göller und der etwas anders erfüllte Traum von der Bundesliga

Der Traum vom Profifußball schlummert in den meisten Nachwuchsspielern. Auch Bastian Göller malte sich so eine Zukunft im Rampenlicht aus, als er im C-Juniorenalter ans Leistungszentrum des FC Rot-Weiß Erfurt wechselte. Mittlerweile ist der Waltershäuser 25 Jahre alt und im Bundesliga-Business angekommen. Seine Arbeitskleidung sind jedoch nicht Trikot und Stutzen, sondern ein Anzug.

Seit Mai 2019 ist Göller bei Zweitligist SSV Jahn Regensburg in der Geschäftsstelle tätig. „Wenn man so will, habe ich mir meinen Traum doch noch erfüllt. Wenn auch etwas anders“, sagt Göller, der nach dem in Erfurt abgelegten Abitur an der Uni Jena den „Bachelor of Arts“ in Sportmanagement und Wirtschaftswissenschaft erworben hat. Sein Arbeitsbereich umfasst Geschäftskundenvermarktung, Aktivierung von Sponsoren und CSR. Diese Abkürzung steht für „Corporate Social Responsibility“ und bezieht sich auf die gesellschaftliche Verantwortung, die ein Unternehmen übernimmt. Der SSV ist dabei vielfältig engagiert.

Jahn kommt Kurzarbeit durch die Pandemie

„Wir haben zwölf fortlaufende Projekte in ganz unterschiedlichen Bereichen. Zielgruppen sind insbesondere Kinder, Behinderte und sozial Benachteiligte“ gibt Göller einen Einblick in seine Arbeit, die zeitintensiv sei, aber viel Spaß mache. Er fährt in Schulen, begleitet Jahn-Spieler zu Autogrammstunden oder auch mal in den „Knast“. So war er gemeinsam mit fünf SSV-Profis in der Justizvollzugsanstalt Landshut, um mit Gefangenen im Rahmen eines Resozialisierungsprojektes eine Trainingseinheit zu absolvieren. Thema der Aktion sei die große Bedeutung des Sports als integrativer Faktor gewesen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen hat auch er derzeit weniger Vorort-Termine. „Unter normalen Umständen“, so Göller „,betreue ich zwischen 80 und 100 Veranstaltungen pro Jahr.“ Sein Arbeitgeber sei bislang recht gut durch die Pandemie gekommen, ohne Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken zu müssen. „Wir sind einer der wenigen Zweitligavereine, der solide wirtschaftet. Einige weitere Geisterspiele kann Regensburg sicher noch verkraften, aber irgendwann wird es auch für unseren Club finanziell bedrohlich“, hofft er auf eine baldige Rückkehr zur Fußball-Normalität.

Da Regensburger Heimspieltage für Göller Arbeitstage sind, kommt er nur noch selten ins heimatliche Waltershausen. Und wenn, dann nutzt er die Gelegenheit, um für den FSV aufzulaufen, zu dem er 2017 zurückkehrte. In dieser Saison half der gelernte Außenverteidiger zweimal aus. Jeweils reichte es für Teilerfolge, die er unterschiedlich bewertet. Während er mit dem 2:2 in Steinbach-Hallenberg haderte („Wir waren klar besser und hätten gewinnen müssen.“) konnte er mit 0:0 in Kaltennordheim ganz gut leben, auch weil auf dem dortigen Acker kein richtiges Fußballspielen möglich sei.

Ein Bild aus dem Sommer 2010: Bastian Göller als B-Junior (vorn links) mit der in die Bundesliga aufgestiegenen U 17 des FC Rot-Weiß Erfurt. Foto: René Röder

Aus tabellarischer Sicht war die Nullnummer im letzten Spiel des Jahres zu wenig. Waltershausen steckt wie im Frühjahr im Abstiegskampf der Landesklasse Staffel 3. „Vom Potenzial her sollte die Mannschaft nicht da unten stehen“, weiß Göller, hat aber auch Gründe für die magere Punktausbeute ausgemacht. Zum einen sei man oft zu verspielt, zum anderen müsse die Aufstellung häufig geändert werden. Regelmäßig fallen Akteure aus beruflichen Gründen aus. Und wenn es eng wird, dann wird Coach Stephan Koch wohl auch nach dem Neustart noch öfter in Regensburg anrufen. Fit hält sich Göller ohnehin. Als Mitarbeiter kann er das vereinseigene Fitnessbereich nutzen und zudem kicken die Geschäftsstellen-Angestellten, von denen viele aus dem Fußball kommen, regelmäßig auf einem der Trainingsplätze. Man hört heraus, dass er sich in der Donaustadt wohl fühlt. Auch privat passt es, denn seine aus Gotha stammende Freundin, die Jura studiert, lebt mit ihm in Regensburg.

Aufstieg mit Rot-Weiß war schönster Moment

Befragt nach dem schönsten Moment seiner aktiven Laufbahn, muss er nicht lange überlegen. „Das war 2010 der Bundesliga-Aufstieg mit den B-Junioren von Rot-Weiß Erfurt.“ Dennoch sei bereits da, aber spätestens in der U 19 absehbar gewesen, dass es wohl nicht für die ganz große Karriere reichen würde. Die berufliche Perspektive hatte nach dem Abi Vorrang. Parallel zum Studium spielte er weiter Fußball, stand zwischen 2014 und 2017 in 44 Oberligaspielen für den FC Einheit Rudolstadt auf dem Rasen. In der fünften Liga kicken bis heute viele seiner früheren Rot-Weiß-Mitspieler. Genannt seien Robert Lischke (Fahner Höhe), Eric Stelzer (Rot-Weiß Erfurt) oder Benjamin Hertel (Martinroda). Weit nach oben hat es nur Sebastian Stolze geschafft, der in der 2. Bundesliga spielt. Übrigens beim SSV Jahn Regensburg, wo somit gleich zwei ehemalige Erfurter Nachwuchstalente gelandet sind.