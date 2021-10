Bayer Leverkusen erkämpft dank Andrich 1:1 in Sevilla

Sevilla Bayer Leverkusen rettet im Europa-League-Spiel bei Betis Sevilla ein 1:1-Unentschieden - und hat weiter gute Chancen aufs Weiterkommen.

Vier Tage nach der Pleite gegen den FC Bayern München hat Bayer Leverkusen mit einer couragierten Leistung beim 1:1 (0:0) in der Fußball-Europa-League gegen Betis Sevilla gute Chancen auf den direkten Achtelfinaleinzug. Der Bundesliga-Dritte hat mit 7 Punkten seine Tabellenführung in der Gruppe G erfolgreich verteidigt und kann sich mit einem Sieg im Rückspiel gegen die punktgleichen Spanier eine gute Ausgangsposition erspielen. Vor 40.000 Zuschauern im Estadio Benito Villamarin in Sevilla rettete Robert Andrich mit seinem Treffer in der 82. Minute das 1:1, zuvor hatte Borja Iglesias (75.) die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Führung gebracht.

Bayer-Trainer Gerardo Seoane hatte sein Team für die 40. Europapokalpartie gegen eine spanische Mannschaft und die erste gegen Betis gleich auf sechs Positionen verändert. In Youngster Florian Wirtz, der zuletzt Probleme mit der Bauchmuskulatur hatte, und Patrik Schick blieben die besten Torschützen zunächst auf der Bank, kamen aber beide in der Schlussphase zum Einsatz.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei hochsommerlichen Temperaturen in der andalusischen Hauptstadt fand die Bayer-Elf gut ins Spiel und kam vor allem über die Flügel mit den schnellen Außenspielern Karim Bellarabi und Moussa Diaby zu guten Tormöglichkeiten. Lucas Alario traf nur den Querbalken (11.), zuvor vergab Diaby nach einem Konter.

Sevilla tat sich zunächst schwer

Der Tabellenachte der spanischen Liga, der nur eines der vergangenen acht Pflichtspiele zuvor verloren hatte, tat sich mit acht neuen Spielern im Team zunächst schwer und hatte Probleme mit dem Tempo der Leverkusener, die allerdings ihre Chancen nicht konsequent nutzten. Auch Betis nutzte zwei gute Möglichkeiten durch Aitor Ruibal (24.) nach einem Abpraller von Bayer-Keeper Lukas Hradecky und Borja Iglesias (42.) nicht.

Die Gastgeber korrigierten die läuferische Unterlegenheit personell und brachten auf den Außenpositionen zwei neue Kräfte, die auch das Offensivspiel belebten und die Leverkusener Abwehr und Torhüter Hradecky zunehmend unter Druck setzten. In der turbulenten Schlussphase unterlief Bayers Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong ein unglückliches Handspiel, den fälligen Strafstoß nach Video-Beweis verwandelte Borja Iglesias. Doch Bayer blieb dran und kam durch Andrichs abgefälschten Schuss zum Punktgewinn. (dpa)