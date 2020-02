Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bayer ohne Aranguiz nach Porto - Völler warnt

Köln. Bayer Leverkusen ist ohne den Mittelfeld-Strategen Charles Aranguiz zum Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League beim FC Porto aufgebrochen.

Der Chilene, der schon beim 2:0 am Sonntag gegen den FC Augsburg fehlte, fällt weiter wegen einer Erkältung aus. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel geht Bayer die Aufgabe in Portugal mit Optimismus, aber auch Respekt an. "Wir haben alle Antennen ausgefahren. 2:1 ist immer ein gefährliches Ergebnis", sagte Sportchef Rudi Völler: "Aber wir haben immer wieder gezeigt, dass wir auch auswärts gegen starke Gegner Tore erzielen können. Und das wird die Basis sein. Nur zu verteidigen, bringt in Porto nix."

Völler erneuerte die Vorgabe, "dass wir in diesem Wettbewerb im Gegensatz zum letzten Jahr weit kommen möchten". In der Vorsaison war Bayer in der Zwischenrunde am FK Krasnodar gescheitert.