Darf in Hoffenheim von Beginn ran: Bayern-Profi Philippe Coutinho.

Spiel in Hoffenheim

Spiel in Hoffenheim Bayern-Coach Flick gibt Coutinho Einsatzgarantie

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bayern-Coach Flick gibt Coutinho Einsatzgarantie

München. Bayern-Trainer Hansi Flick hat sich offiziell noch nicht auf einen Ersatz für seinen verletzten Torjäger Robert Lewandowski festgelegt.

"Es gibt viele Überlegungen. Es ist aber gut, wenn der Gegner auch mal etwas rätselt", sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters vor dem Bundesliga-Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei 1899 Hoffenheim. "Wir werden das auffangen, in welcher Form auch immer." Man habe "die eine oder andere Option", meinte Flick weiter. Serge Gnabry zum Beispiel könnte für Lewandowski in die Spitze rücken, der vier Wochen verletzt ausfällt.

Kingsley Coman hat sich beim 3:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea eine leichte Zerrung zugezogen und wird ebenfalls gegen Hoffenheim fehlen. "Philippe wird auf jeden Fall spielen", sagte Flick und gab dem Brasilianer Coutinho eine Einsatzgarantie. "Er macht es sehr gut im Training. Wir hoffen, dass bei ihm der Knoten platzt."