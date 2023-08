Bayern-Pleite im Supercup: Tuchel entschuldigt sich bei Kane

München Der FC Bayern hat erneut enttäuscht - diesmal im Supercup gegen RB Leipzig. Trainer Thomas Tuchel gibt Harry Kane eine Einsatzgarantie.

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat Superstar Harry Kane nach seinem Debüt in Schutz genommen. „Es tut mir leid für ihn, wir haben nicht genug kreiert für ihn, aber er wird uns sicher helfen“, sagte Tuchel nach dem 0:3 (0:2) des Rekordmeisters im Supercup gegen RB Leipzig.

Kane war in der 63. Minute eingewechselt worden, nur gut 24 Stunden nach seiner Ankunft in München. Er sei nach Medizincheck und Vertragsunterschrift erst gegen 3 Uhr ins Bett gekommen, deshalb, so Tuchel, habe er in der Startelf zunächst auf Kane verzichtet.

Thomas Tuchel über Harry Kane: "Er wird jedes Spiel spielen, fertig, aus“

Künftig baut der Bayern-Coach aber voll auf seinen Rekordeinkauf. „Er braucht keinen Aufbau. Er hat bei Tottenham die komplette Vorbereitung gemacht und schon gespielt. Wir müssen ihn kennenlernen, aber er wird jedes Spiel spielen, fertig, aus“, betonte Tuchel.

Die Erwartungen an Englands Teamkapitän sind riesig. „Es ist schön für die Liga, dass die Bayern so einen Megatransfer gemacht haben“, sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl. Aber es sei „fast schon zuviel, was Harry Kane da aufgehalst wird, fast wie bei einem Messias, der übers Wasser läuft. Aber es muss eben auch alles zusammen funktionieren.“ (sid)