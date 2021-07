Bayern-Profi Corentin Tolisso positiv auf Corona getestet

Bayern-Spieler Corentin Tolisso wurde positiv auf Corona getestet. Nach Angaben seines Klubs befindet sich der Weltmeister in seinem Haus in Frankreich in häuslicher Isolation.

München. Corentin Tolisso muss seine Rückkehr nach München verschieben. Der Franzose befindet sich nach einem positiven Coronatest in Isolation.

Bayern München beklagt seinen ersten Corona-Fall in der neuen Saison. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wurde der Weltmeister Corentin Tolisso positiv getestet. Der 26-Jährige befindet sich nach Angaben des Klubs in seiner Heimat Frankreich in häuslicher Isolation.

Wann oder wie sich Tolisso angesteckt haben könnte, wurde ebenso wenig bekannt wie der Zeitpunkt seiner möglichen Rückkehr nach München. Eigentlich sollte Tolisso dort bereits mit dem Gros der EM-Teilnehmer um Weltfußballer Robert Lewandowski am Montag eintreffen.

Tolisso gilt nach etlichen Verletzungen als Verkaufskandidat

Bereits in der vergangenen Spielzeit hatten die Bayern mehrere Corona-Fälle in ihrer Profimannschaft zu beklagen. Unter anderem wurde Thomas Müller bei der Klub-WM in Katar positiv getestet.

Tolisso gilt nach vier von vielen Verletzungen überschatteten Jahren bei den Bayern als Verkaufskandidat. Der Vertrag des Mittelfeldspielers, der 2020/21 auf 28 Pflichtspiele (vier Tore) kam, läuft zum Saisonende aus. (sid)