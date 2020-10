Behringen/Sonneborn erkämpft sich Punkt im Derby

Die Fans des SV Town & Country Behringen/Sonneborn können ihr Team derzeit nicht in der heimischen Hainich-Halle sehen und unterstützen. Am Sonntag pilgerten sie in die Werner-Aßmann-Halle. Nahezu 200 Zuschauer sahen ein emotionales, aber jederzeit fair geführtes Derby in der Thüringenliga zwischen dem ThSV Eisenach II und dem SV T&C Behringen/Sonneborn. Freudig gestimmt traten das Team und die Fans aus Behringen und Sonneborn die Heimreise an. Mit einem 25:25 (13:14) hatten sie einen Zähler im Gepäck.

„Ganz klar ein Punktverlust für uns. Wir hatten die Chancen, um die Partie vorzeitig für uns zu entscheiden“, waren sich Dejan Leskovcek und Qendrim Alaj, Trainer und Kapitän des ThSV Eisenach II, einig. Die Gastgeber lagen im zweiten Abschnitt ständig vorn (21:18, 47.), gingen mit einer 24:21-Führung (55.) in die Schlussphase. „Wir liefen in der zweiten Halbzeit ständig hinterher, das Remis sehe ich als Punktgewinn für uns“, konstatierte Christopher Kohls, der Coach des SV Behringen/Sonneborn. „Wir waren nicht intelligent genug, um beide Zähler zu verbuchen“, räumte Qendrim Alaj ein. Die Gäste nahmen ihn im Schlussgang in „persönliche Obhut“ und zogen damit dem ThSV Eisenach II den Stecker.

Mann des Tages war zweifellos Tim Rodrian mit 14 Toren. Der Rückraumspieler des SV T & C Behringen/Sonneborn, einst im ThSV-Nachwuchsprojekt, ließ sich nicht stellen, marschierte immer wieder in die Nahtstellen der Eisenacher Abwehr und narrte in Serie die Deckungsspieler. „Wir wollten endlich mal was Zählbares aus der Werner-Aßmann-Halle holen. Das ist uns im Schlussspurt gelungen“, sprudelte aus dem Torjäger heraus. „Das ist uns als Mannschaft gelungen“, fügte er hinzu, damit seine eigene überragende Rolle selbst abwiegelnd. Er überlistete ThSV-Keeper Andreas Fehr per Heber von der Siebenmeterlinie (24:22, 55.). Kurz darauf scheiterte Qendrim Alaj mit einem Strafwurf am schnell die Füße schließenden Behringer Torwart-Oldie Bernd Hübner. Im Gegenzug wackelte Tim Rodrian Eisenachs Abwehr mal wieder nur auf Kosten eines Siebenmeters aus, den er selbst zum Anschluss versenkte (24:23, 57.).

Die von Behringer Seite nun auch gegen Eisenachs 17-jährigen Rückraumspieler Ole Gastrock-Mey verordnete Manndeckung zeigte Wirkung. Nach ThSV-Ballverlust vollendete Lars Keller, ein weiterer ehemaliger Eisenacher, abgebrüht zum 24:24 (59.). Es blieb dramatisch. Die Gäste vermochten Eisenachs neuen Kreisläufer Patrik Cuturic nur regelwidrig stoppen. Im Stil eines echten Kapitäns übernahm Alaj erneut die Verantwortung und ließ das Leder zum 25:24 im Behringer Netz zappeln. Da waren noch 100 Sekunden zu absolvieren. Behrings Oscar Zika unterlief ein technischer Fehler. Sekunden später hatte Cuturic die Entscheidung zu Gunsten des ThSV II in der Hand, doch Keeper Hübner blieb Sieger. Kohls griff zur grünen Karte. Clemens Jähnig versenkte einen Abpraller von Rechtsaußen zum 25:25-Ausgleich. Die Hallenuhr zeigte ein Restspielzeit von 26 Sekunden an. ThSV-Coach Dejan Leskovcek rief seine Schützlinge zur Besprechung zusammen. Ole Gastrock-Mey zog aus günstiger Position ab, doch der Ball verfehlte den Gästekasten. Der SV Town & Country Behringen/Sonneborn jubelte. „Nach dem frühzeitigen verletzungsbedingten Ausfall vom Matthias Eschrich und dem Umstand, dass auch Mirko Brachmann angeschlagen kaum einsatzfähig war, wir ständig in Rückstand lagen, freuen wir uns sehr über diesen Punkt“, erklärte ein aufgekratzter Christopher Kohls nach dem Abpfiff.

ThSV Eisenach II: Fehr, Martin; Gastrock-Mey (2), Brenner, Bourtal (1), Cuturic (2), Meyer, Reum, Kemmler (6), Schlotzhauer, Ukaj (1), Hennig (2), Warlich, Q. Alaj (11/6), SV Behringen/Sonneborn: Häusler, Schenk, Hübner; Eschrich (1), Zika (3), Brachmann, Keller (4), Moratschke, Schuchardt (2), Jähnig (1), Kubald, Rodrian (14/7), Baumgarten.