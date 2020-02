Die Schüler aus der Grundschule "Am Hainich" Behringen sind die Turniersieger des "17. Ohra Energie Cup", hier mit ihrem Betreuer Thomas Marmulla (links).

Behringer Grundschüler bejubeln Turniersieg

Spannender Ballsport war am Donnerstag in der Werner-Aßmann-Halle zu sehen, denn insgesamt 16 Grundschulen (GS) aus dem Wartburgkreis und aus Eisenach beteiligten sich am „17. Ohra Energie Cup“ im Zweifelderball.

Die vom Hauptsponsor „Ohra Energie“ mit Wanderpokalen, T-Shirt für jeden Teilnehmer, einen Volleyball und Preisen für die Erstplatzierten, einen Preis auch für alle weiteren Mannschaften und Sportbekleidung für die Sportler und Kampfrichter unterstützte Schulsportveranstaltung war zugleich Stadt- und Kreisfinale in der beliebten Ballspielart, welche älteren Lesern in leicht abgewandelter Form noch als „Völkerball“ bekannt ist.

Die beherzt zur Sache gehenden Kinder durften sich gemäß dem olympischen Gedanken allesamt als Sieger fühlen. Im entscheidenden Match um den Sieg gewann die GS „Am Hainich“ Behringen 10:9 gegen den Zweitplatzierten Jakobschule Eisenach. Die Behringer um ihren Betreuer Thomas Marmulla wurden 2019 Thüringenmeister und wollen versuchen, ihren Titel beim Landesfinale am 11. März in Bad Berka zu verteidigen. Neben dem besten Wartburgkreis-Team fahren die Jakobschüler als beste Eisenacher Mannschaft zum Landesfinale. Guter Dritter wurde die Krayenbergschule Tiefenort. Weitere Reihenfolge: 4. Wenigenlupnitz, 5. Georgenschule Eisenach, 6. Creuzburg, 7. Oechsen, 8. Haineck-Schule Nazza, 9. Schweina, 10. Gumpelstadt, 11. Kieselbach, 12. Hörselschule Eisenach, 13. Dorndorf, 14. Stadtlengsfeld, 15. Wutha-Farnroda, 16. Buttlar.

Dickes Lob erhielten alle Kindern von den Schulsportkoordinatoren Andreas Richter, Antje Kehr und Thomas Waitz (Arbeitskreis Schulsport am Staatlichen Schulamt Westthüringen), die mit ihren Helfern, darunter fünf Neuntklässler der Wartburgschule im achtköpfigen Kampfrichter-Team sowie Ohra Energie-Vertreterin Kerstin van de Haterd (Kundenservice) für den perfekten Turnierablauf sorgten.