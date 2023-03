Belgien-Trainer Domenico Tedesco lebt seinen Traum

Frankfurt/Köln. Der Ex-Schalker Domenico Tedesco ist der jüngste Nationaltrainer der Welt. Gegen Deutschland will er Belgiens Umbruch vorantreiben.

Die kleine Gemeinde Aichwald im Landkreis Esslingen erlebte am Montag ein ungewohnt hohes Medienaufkommen. Gleich mehrere Journalisten aus Belgien hatten sich auf den Weg in den 7595-Einwohner-Ort in der Nähe von Stuttgart gemacht, um sich auf Spurensuche des berühmtesten Sohnes der Gemeinde zu begeben: Domenico Tedesco. Bürgermeister Andreas Jarolim musste mehrere Interviews geben. Die belgischen Reporter wollten alles wissen über den früheren Jugendtrainer des ASV Aichwald, der hier auf dem Sportplatz am Schanbacher Ortsrand auch als Stürmer in der Kreisliga A spielte.