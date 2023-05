Belgier Brecel nimmt Kurs auf WM-Titel im Snooker

Sheffield Der belgische Außenseiter Luca Brecel nimmt Kurs auf seinen ersten Titel bei der Snooker-WM.

Am Montag baute Brecel in der dritten von vier Sessions des WM-Endspiels von Sheffield seine Führung gegen den englischen Ex-Champion Mark Selby auf 15:10 aus. Am Abend (20.00 Uhr/Eurosport) muss der 28 Jahre alte Belgier nur noch drei Einzelpartien (Frames) für sich entscheiden, um erstmals Weltmeister zu werden. Selby hingegen muss acht von maximal zehn Frames gewinnen, um doch noch seinen fünften WM-Titel gewinnen zu können.

Zuvor hatte Brecel bereits den ehemaligen Weltmeister Mark Williams (Wales) und den amtierenden Champion Ronnie O'Sullivan aus England aus dem Turnier im Crucible Theatre geworfen. Selby galt im Endspiel als Favorit, leistete sich aber zum Start am Sonntag einige Fehler. Am Abend war Selby allerdings eine besondere Leistung gelungen: das erste sogenannte Maximum Break in einem WM-Finale. Die 147 Punkte sind in der Billard-Variante das perfekte Spiel.