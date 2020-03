Bergläufer Krieghoff wird zum Einkaufshelfer

Sorgenvoll ist seine Mine. Und etwas deprimiert wirkt er. Marcel Krieghoff ist alles andere als begeistert, dass alle Läufe und Wettkämpfe abgesagt wurden. Aber auch er hat Verständnis dafür, gewünscht und gehofft hatte er sich jedoch was anderes.

„Es ist eine Ausnahmesituation. Die Maßnahmen müssen sein, das ist mir bewusst. Aber ich war so gut in Form und habe in den letzten Monaten so hart trainiert. Das ist nun alles hinfällig und das ist eben schade drum", so der Extremläufer, der sich unter anderem für den Supermarathon auf dem Rennsteig vorbereitet hatte. „Ich hab am Limit trainiert. Teilweise habe ich Blut geschmeckt“, sagt er.

Doch das ist alles Makulatur und so versucht sich Krieghoff mit kleineren Aufgaben fit zu halten. Momentan stehen Dauerläufe auf dem Programm, keine Geschwindigkeitsläufe. Mit diesen hatte er zusammen mit einem Sponsor eine besondere Idee im beschaulichen Bad Langensalza. Ein ortsansässiger Supermarktbetreiber diente als Vermittler und rief Krieghoff an, ob er denn nicht für ein paar ältere Leute die Einkäufe erledigen könne. Krieghoff war sofort dabei, bekam die Adressen, holte die Einkaufszettel, Geld und rannte in den Supermarkt. Nachdem die Listen abgearbeitet waren, ging es wieder zurück, natürlich im Laufschritt und die Einkäufe wurden über Zaun, Terrasse oder Balkon wieder abgegeben. „Es ist unterschiedlich. Mal sind es drei Bestellungen am Tag, mal nur eine. Ich freue mich auf jeden Fall, einen Beitrag leisten zu können und so kann ich im Training bleiben. Wenn man dann noch die dankbaren Gesichter sieht, weiß man, dass man das Richtige tut“, erklärt der Sportler mit mittlerweile wohltuender Stimme.

Dadurch, dass er in einem Sportartikelgeschäft in Bad Langensalza momentan nur bedingt arbeiten kann, hat Krieghoff viel Zeit. „Das ist alles nichts halbes und nichts ganzes. Es nervt. Die Normalität wird wieder einkehren, nur wird das noch eine ganze Weile dauern.“ Sein großes Ziel sind die Weltmeisterschaften im Berglauf auf Lanzarote im November dieses Jahres. Ein realistisches Ziel, jedoch bis dahin das Training auf hohem Level fortzuführen, ist ohne Wettkämpfe fast unmöglich.

Aktuell läuft Krieghoff um die 100 Kilometer in der Woche, zu Spitzenzeiten waren das schon mal 250. „Ich hoffe einfach auf den Herbst, was anderes bleibt mir auch nicht übrig", resigniert der Vollblutsportler. Bis dahin werden wahrscheinlich noch viele Bestellungen aus dem Supermarkt eingehen, die in Bad Langensalza im wahrsten Sinne des Wortes am laufenden Band verteilt werden müssen.