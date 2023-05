Hannover 96 soll am Leipziger Marcel Halstenberg interessiert sein.

2. Liga Bericht: Hannover an Halstenberg interessiert

Hannover Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung an Nationalspieler Marcel Halstenberg von RB Leipzig interessiert. Demnach würden die Niedersachsen den Defensivspieler gerne als Führungsfigur und Abwehr-Stabilisator holen, wie die Zeitung berichtete.

Halstenberg (31) ist in der Nähe von Hannover geboren und hat in der Vergangenheit angedeutet, irgendwann in die niedersächsische Landeshauptstadt zurückkehren zu wollen. Allerdings ist fraglich, ob sich 96 den neunmaligen Nationalspieler leisten kann.

Halstenbergs Vertrag in Leipzig, wo er nicht mehr Stammspieler ist, läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Es wäre also eine Ablösesumme fällig. Hannovers Club-Boss Martin Kind will den Etat für die kommende Saison eigentlich kürzen.