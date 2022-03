Wirbel um PSG-Boss: Fahne des Schiri-Assistenten zerbrochen?

Madrid. Wirbel um Nasser Al-Khelaifi: Der Paris-Präsident war nach dem Champions-League-Aus bei Real Madrid mächtig sauer.

Für die Vereinsführung von Paris Saint-Germain könnte das Achtelfinal-Aus in der Champions League bei Real Madrid noch ein Nachspiel haben. Berichten spanischer Medien zufolge sollen der katarische Vereinspräsident Nasser Al-Khelaifi und der brasilianische PSG-Sportdirektor Leonardo nach der 1:3-Niederlage versucht haben, in die verschlossene Schiedsrichterkabine zu gelangen. Über den genauen Hergang gibt es widersprüchliche und bislang nicht bestätigte Informationen. In Berichten war auch davon die Rede, Al-Khelaifi und Leonardo seien in der Kabine gewesen.

Die spanischen Sportzeitung Marca nannte Details. Der PSG-Boss soll die Fahne des Schiedsrichter-Assisten zerbrochen haben. Das habe der Unparteiische in seinem Spielberichtsbogen vermerkt, berichtet die Marca.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

😱 Lo que recoge el acta arbitral de Al-Khelaifi



💥😡 "Intentaron entrar en el vestuario de los árbitros. Bloquearon la puerta y el presidente..."



https://t.co/Ggx9W6zClK — MARCA (@marca) March 10, 2022

PSG war nach dem 1:0-Hinspielsieg und trotz der 1:0-Führung durch einen Treffer von Weltmeister Kylian Mbappé noch durch einen Hattrick von Reals französischem Kapitän Karim Benzema ausgeschieden. Der Unmut der PSG-Spitze habe sich am Tor zum Ausgleich entzündet, weil sie dort ein Foul am italienischen PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma gesehen hatten. Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden gab den Treffer jedoch.

Paris Saint-Germain bleibt wieder ohne Titel

Für Paris Saint-Germain bedeutete das Aus den nächsten gescheiterten Versuch, erstmals die Champions League zu gewinnen. Zum Star-Ensemble zählen neben dem von Real umworbenen Mbappé und Europameister Donnarumma auch der Brasilianer Neymar und seit dem vergangenen Jahr der Argentinier Lionel Messi.

PSG: Neymar, Mbappé, Messi - aber noch kein Dream Team

2020 erreichte PSG unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel das Finale, verlor aber 0:1 gegen den FC Bayern München. Durch die Niederlage am Mittwochabend verpasste PSG das große Ziel auch unter Tuchels Nachfolger Mauricio Pochettino. (fs/dpa)