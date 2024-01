Biathletin Preuß jubelt beim Oberhof-Weltcup über Platz zwei im Sprint

Oberhof Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof sind auch die Frauen stark ins neue Jahr gestartet. Franziska Preuß landete im Sprint auf Rang zwei.

Franziska Preuß hat den deutschen Frauen einen erfolgreichen Auftakt in den Oberhofer Heimweltcup der Biathleten beschert. Im Sprint über 7,5 Kilometer eroberte sie den zweiten Platz, musste sich nur der Französin Justine Braisaz-Bouchet um 4,4 Sekunden geschlagen geben. Rang drei belegte deren Landsfrau Sophie Chauveau, die um ein Haar noch Preuß vom zweiten Platz verdrängt hätte. Aber um den Wimpernschlag von 0,2 Sekunden lag sie hinter Preuß.

Für die 29 Jahre alte Skijägerin war es bereits der vierte Podestplatz in dieser Saison. Zum ersten Mal in diesem Winter stand sie nun aber auch in einem Sprintrennen auf dem Podium. In Östersund und Lenzerheide landete sie auf den Plätzen vier und sieben.

Lokalmatadorin Voigt landet auf Platz 13

Die Bedingungen auf der Laufstrecke waren nicht einfach, aber immerhin hatte der Dauerregen der vergangenen Tage aufgehört. Die deutschen Frauen überzeugten vor allem am Schießstand. Wie Preuß blieben auch zwei weitere Skijägerinnen fehlerfrei. Janina Hettich-Walz (Schönwald) und Lokalmatadorin Vanessa Voigt vom WSV Rotterode landeten auf den Plätzen fünf und zwölf.

Die Thüringerin bekam eine Gänsehaut, angesichts der großen Kulisse auf den Heimstrecken. „Ich habe versucht, mich von den Zuschauern tragen zu lassen. Das ist mir nicht ganz gelungen“, sagte sie im ARD-Interview angesichts des Rückstandes von 53 Sekunden auf die Siegerin. Trotz des fehlerlosen Schießens war Voigt auch mit dieser Teildisziplin nicht ganz zufrieden: „Das Stehendschießen hat zu lange gedauert. Aber ich habe gut um jeden Schuss gekämpft.“

Zuvor hatte bereits Benedikt Doll mit seinem Sieg im auf Freitag verschobenen Sprint der Männer für einen perfekten Auftakt des Oberhofer Weltcups für die deutsche Mannschaft gesorgt. Am Samstag geht es mit den Verfolgungsrennen der Männer (12.25 Uhr) und Frauen (14.40 Uhr) weiter.