Biathlon: Christoph Stephan über nette Kollegen und lange Hemden

Rudolstadt/Oberhof. Christoph Stephan ist sich sicher: „Das wird heute nicht der Lieblingstag des Trainers gewesen sein“, sagt der ehemalige Weltklasse-Biathlet, nachdem beim Sprintwettkampf der Männer in Oberhof die deutschen Athleten nicht in die Top Ten laufen konnten. Der Rudolstädter war Freitag neben Kati Wilhelm als Experte von den Weltcup-Organisatoren eingeladen und kommentierte bei Facebook das Rennen, erzählte aus seinem sportlichen und ein bisschen auch aus dem privaten Leben.

Der 34-Jährige glänzt dabei in den unterhaltsamen 80 Minuten im Gespräch mit Wenke Weber wieder mit seiner trockenen und unnachahmlichen Art: „Oberhof zeigt sich heute mal von seiner schönen winterlichen Seite, da sieht man den Baudreck nicht so“, stellte er gleich zu Beginn der Gesprächsrunde fest, die in der Regel bis zu 50 Zuschauer und -hörer permanent verfolgten.

Er beschreibt Martin Fourcade als einen der „nettesten Athleten“ der Biathlonszene, schimpft über den überführten Doping-Sünder Alexander Loginov („Wenn ich den sehe, bekomme ich Plaque.“) und staunt heute noch über den disziplinierten Ole Einar Björndalen („Den hab ich in meiner ganzen Karriere nie besoffen gesehen.“) Auch über Trainer Mark Kirchner weiß er zu berichten: „Wenn er grinst, ist er schon total happy“, beschreibt er die seltenen Gefühlsausbrüche des Chef-Coaches.

Und es gibt aber auch die eine oder andere Schelte für die Fernsehmacher: „Ich hasse es, wenn die Moderatoren immer wieder sagen, dass der oder die eine Schwäche beim Liegenschießen haben. Irgendwann glaubst du da selbst dran und bekommst es nicht mehr aus dem Kopf.“ Ihm sei es lieber, fachliche Fragen zu beantworten. Zugleich versteht er nicht, wieso immer mehr private Fragen gestellt werden. Oder auch gefilmt werden muss, wenn sich einer der Sportler umzieht: „Wir machen doch keine Peep-Show, sondern Sport.“

Und während der Bundespolizist seine Kumpels Arnd Peiffer und Erik Lesser am Fernsehen im Oberhofer „Haus des Gastes“ auf ihrer Runde am Grenzadler verfolgt, beschreibt er so manche Gefühlslage der Sportler: „Wenn Du die Startnummer 12 hast und die 13 vor dir ist, dann weißt du, dass das nicht so gut ist“, sagt der frisch gebackene Vater - und lacht. Zugleich kann er verstehen, dass man auch einmal laut seine Techniker kritisiert, wenn man überzeugt ist, dass das Material einfach nicht stimmt: „Das ist schon ärgerlich, wenn man sich ein ganzes Jahr vorbereitet und trainiert, und dann so etwas passiert.“

Während sich die besten deutschen Biathleten am Freitagnachmittag zumindest zwischen Platz zehn und zwanzig einrangieren, redet Stephan auch über eines seiner größten Vorbilder: „Axel Teichmann habe ich immer verehrt, ich war ein riesengroßer Fan von ihm“, sagt er über den Langläufer, der übrigens am Samstag als Experte im selben Format der Oberhofer Organisatoren dabei sein wird.

Und dann versucht Gastgeberin Wenke Weber doch noch einmal, etwas Privates, etwas Persönliches von Christoph Stephan zu erfahren: Ja, seine Frau habe er auch im Winter kennen und lieben gelernt. Da ist es fast folgerichtig, dass die kleine Tochter Talvi - finnisch für Winter - heißt. „Und deine Tattoos, gibt es darüber etwas zu erzählen?“ Nein, sagt Stephan, die sind privat. Er habe sich deshalb auch extra ein langes Hemd angezogen. Und grinst.

„Der Junge ist so frech geblieben wie damals beim Langlauftraining in Schwarza mit Klaus (sein damaliger Trainer; d. Red.)“, schreibt im Laufe des Gespräches ein Facebook-User. Wer Christoph Stephan noch einmal erleben will, kann das am 17. Januar. Dann sitzt er gemeinsam mit Michael Rösch wieder auf der Couch und kommentiert den Massenstart der Männer.

facebook.com/biathlonoberhof