Biathlon-Duo für Jugend- und Junioren-WM in Österreich nominiert

Frohe Kunde für Benjamin Menz (SV Motor Tambach-Dietharz) und Nathalie Aspasia Horstmann (WSC 07 Ruhla). Das Biathlon-Duo wurde vom Deutschen Ski-Verband für die Jugend- und Junioren-WM der IBU im österreichischen Obertilliach nominiert. Diese findet vom 24. Februar bis 7. März - diesmal wegen der Covid-19-Beschränkungen leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit - statt. Sowohl Menz als auch Horstmann starten in der Kategorie Jugend und konnten die Bundestrainer mit den zuletzt gezeigten Leistungen überzeugen. Menz, der unter anderem am vergangenen Wochenende in Kaltenbrunn das Massenstartrennen gewann, liegt in der Gesamtleistung der Komplexliste des DSV auf einem starken zweiten Platz, was die Nominierung zur Folge hatte. Horstmann schaffte als Vierter ihrer Kategorie ebenfalls den Sprung zum Höhepunkt in Österreich.