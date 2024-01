Das Training der Männer fand am Mittwoch im strömenden Regen statt.

Tagebuch Biathlon-Weltcup in Oberhof: Wider Wind und Wetter

Oberhof Sportchef Marco Alles über die Leidensfähigkeit und den Enthusiasmus aller Beteiligten.

Dauerregen, stürmische Böen und durchziehende Nebelschwaden: Wieder einmal präsentierte sich Oberhof zu Jahresbeginn von seiner ungemütlichsten Seite. Eine Herausforderung für alle: Ein Teil der Sportler trotzte den Wetterunbilden am Mittwoch und trainierte tapfer im Freien; der andere Teil zog die trockene Skihalle vor. Viele Helfer hatten keine Wahl, sie mussten weiter aufbauen, an den Eingängen und Parkplätzen ihren Mann (und ihre Frau) stehen – und auch jene Streckenabschnitte ausbessern, die am meisten gelitten haben.

Sportchef Marco Alles. Foto: Marco Schmidt / Erfurt

Für Heiko Krause ist es ein ständiges Abwägen und Taktieren: Wie kann die Strecke geschützt und welches Gerät dafür genutzt werden? Wo ist Handarbeit nötig? Wie viel Kunstschnee aus den Reservedepots wird verwendet und vor allem wann? Hilft das Salzen des Untergrunds oder wirkt sich das kontraproduktiv aus? Vor der eigentlichen Arbeit gilt es für den Sportstätten-Verantwortlichen und sein Team etliche Fragen zu beantworten.

Organisationschef Bernd Wernicke (links) und Heiko Krause, technischer Leiter der Sportstätten im Thüringer Wintersportzentrum. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Doch die Leidensfähigkeit der Beteiligten ist ebenso groß wie der Enthusiasmus, den Zuschauern ab Freitag trotz aller Widrigkeiten ein Biathlon-Fest zu bieten. Hadern oder gar jammern hilft nicht, findet Krause. Auch wenn der Blick auf die nächste Woche schmerzt: Ab Dienstag sind in Oberhof Dauerfrost und Sonnenschein angesagt.

