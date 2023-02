Biathlon-WM: Bundespräsident sieht Favoritensieg und lobt Oberhof

Oberhof. Die deutschen Biathleten hatten beim WM-Sprint von Oberhof nichts mit der Medaillenvergabe zu tun. Doch es gab zwei Lichtblicke im Nebel.

So sehr sich der Bundespräsident auch anstrengte, von der Ehrentribüne aus war am Samstag nicht zu erkennen, ob die Scheiben an der Schießbahn auch wirklich fielen. „Ich musste mir die Ergebnisse übers Handy holen“, gab Frank-Walter Steinmeier schmunzelnd zu und verwies auf die immer wieder ins Stadion ziehenden Nebelschwaden, die die Sicht am Rennsteig für die Zuschauer stark beeinträchtigten.

Steinmeier genoss dennoch den Besuch des 10-km-Sprintrennens bei der Biathlon-WM in Oberhof, bekam von den Olympiasiegern Frank Ullrich und Peter Sendel zahlreiche Tipps: „Seit den Olympischen Spielen in Südkorea, als Laura Dahlmeier im ersten Rennen Gold gewonnen hatte, fasziniert mich das Biathlon“, verriet er und lobte Oberhof außerdem für seine modernisierten Sportstätten: „Die runderneuerte Arena ist großartig und bietet ideale Bedingungen. Das sagen auch die Sportler – mit Dank an diejenigen, die seit Vergabe der WM hier angepackt haben.“ Auch in Sachen Nachhaltigkeit sei der Standort jetzt vielen anderen „einen Schritt voraus“ und damit „für die nächsten Jahre und sogar Jahrzehnte sicher“.

Sportlich enteilte wieder einmal der Norweger Johannes Thingnes Bö der Konkurrenz. Trotz einer Strafrunde nach einem Schießfehler sicherte er sich in 23:21.7 Minuten den sechsten Sieg im sechsten Sprint des Winters – und damit seinen zweiten WM-Titel in Oberhof. Hinter ihm machten sein fehlerfrei schießender Bruder Tarjei (14,8 Sekunden zurück) und Sturla Holm Lägreid (1 Strafrunde/39,9 Sekunden) sowie Johannes Dale (1/43,6) den norwegischen Vierfachsieg perfekt.

Die einheimischen Skijäger konnten einen Tag nach Denise Herrmann-Wicks Triumph nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Johannes Kühn belegte nach einem Schießfehler und mit einem Rückstand von 1:04.8 Minuten als bester Deutscher den achten Rang. WM-Debütant Justus Strelow schoss makellos und wurde Zwölfter (1:14.6). Zwei Lichtblicke hinter dem grauen Schleier. Dagegen enttäuschte Benedikt Doll erneut. Nach seinem verpatzten Mixed-Einsatz am Mittwoch ließ der Schwarzwälder diesmal fünf Scheiben stehen und verschwand als 55. tief enttäuscht und kommentarlos in der Kabine.

Bö war vor 14.300 Zuschauern mit der Nummer 1 ins Rennen gegangen und manifestierte diesen Status trotz der komplizierten Sichtverhältnisse. Allerdings: Bei seinen letzten beiden Stehendschüssen hatte er das Glück des Tüchtigen; sie landeten jeweils am Rand der Scheiben und fielen trotzdem. Die Siegerehrung genoss der 29-Jährige dann gemeinsam mit seinem fünf Jahre älteren Bruder: „Es ist das beste Gefühl, mit ihm hier zu stehen“, sagte der Weltmeister: „Wir sind die beste Familie, die besten Brüder, die besten Athleten.“

Es gibt kaum Zweifel daran, dass die Norweger auch die Verfolgung am Sonntag dominieren werden. Bei den Frauen ruhen dagegen die deutschen Hoffnungen auf Herrmann-Wick. „Wenn du mit der Nummer eins startest, ist das Ziel nicht, als Zehnte reinzukommen. Es gibt nur Vollgas und Attacke, um die Nummer eins zu verteidigen“, nahm Sportdirektor Felix Bitterling seine „Lokomotive“ in die Pflicht. Die Organisatoren erwarten für die Doppelveranstaltung (13.25 und 15.30 Uhr/ZDF und Eurosport live) eine nahezu ausverkaufte Arena.