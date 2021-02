Biathlon-WM in Slowenien: Der Jubel der anderen

Am Rande der Zielgeraden; dort, wo eigentlich prall gefüllte Zuschauertribünen stehen sollten, grüßen Biathlon-Fans von der bunten LED-Wand und suggerieren im Triglav-Center damit zumindest etwas WM-Atmosphäre. Zwischen 80 und 100 Anhänger schicken den Gastgebern täglich lustige Fotos und kleine Videobotschaften. Der Großteil von ihnen kommt aus Slowenien, aber auch einige deutsche Fans sind dem Aufruf gefolgt. Und die hatten nach dem Fehlstart in die Weltmeisterschaften auch am Wochenende nicht viel zu feiern.