Der Wahl-Oberhofer Justus Strelow (vorn) beim Training am Freitag.

Biathlon-WM: Staffelrennen am Samstag sollen stattfinden

Oberhof. Eine Sturm-Warnung hatte den Organisatoren große Sorgen bereitet. Erwartet werden 23.500 Zuschauer in Oberhof.

Die beiden Staffelwettbewerbe bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof sollen an diesem Samstag wie geplant stattfinden. Das haben die Internationale Biathlon-Union und das Oberhofer Organisationskomitee am Samstagmorgen nach intensiver Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst und dem Thüringen-Forst entschieden.

Am Freitagabend hatte es bereits eine Krisensitzung der verschiedenen Gremien gegeben, nachdem eine Sturmwarnung für den Rennsteig am Samstag mit Windspitzen bis zu 85 Kilometern pro Stunde herausgegangen war. Vor allem in den Streckenabschnitten im Wald hätte dies für Sportler und Zuschauer gefährlich werden können.

Wie die IBU mitteilte, trifft sich 10.45 Uhr die Wettkampfjury zu ihrer regulären Sitzung, um zu entscheiden, ob die beiden Rennen aus sporttechnischer Sicht durchgeführt werden können.. Parallel dazu bleiben die Organisatoren in ständigem Kontakt mit dem Forst und den Wetterexperten, um auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. OK-Chef Thomas Grellmann betont: „Die Sicherheit der Sportler und Zuschauer hat oberste Priorität.“

Die Staffelrennen, zu denen 23.500 Zuschauer erwartet werden, sollen 11.45 Uhr (Männer) und 15.00 Uhr (Frauen) gestartet werden. Für Deutschland sind Justus Strelow, Johannes Kühn, Roman Rees und Benedikt Doll sowie Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick nominiert.

Sturm-Warnung bei Biathlon-WM: Austragung von Staffelrennen fraglich