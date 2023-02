Andrea Henkel, Kati Wilhelm und Sven Fischer wurden in die „Hall of Fame“ aufgenommen.

Drei Thüringer in der Hall of Fame des Biathlons

Oberhof. Die Internationale Biathlon-Union hat die ersten vier Legenden ihres Sports in die „Hall of Fame“ aufgenommen. Neben drei Thüringern ist ein Norweger dabei.

Auf einer Ehrungsveranstaltung am Montagabend in Oberhof hat die Internationale Biathlon-Union (IBU) die ersten vier Legenden ihres Sports in die „Hall of Fame“ aufgenommen.

Neben Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen aus Norwegen gehören drei ehemalige Thüringer Skijäger zum auser­wählten Kreis: Andrea Henkel, Kati Wilhelm und Sven Fischer.

