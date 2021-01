Bielens Fußballer Jan Nennewitz fährt 120 Kilometer zum Training

Jan Nennewitz (Mitte in weiß) hat wie hier gegen Gispersleben in dieser Saison bisher alle sieben Spiele mitgespielt.

Er wird gelobt von seinem Trainer. Bei jedem Training bisher war er dabei und wird es wohl auch in Zukunft sein. Eine vorbildliche Einstellung. Doch dafür nimmt er viel auf sich. Da geht schon mal ein halber Tag drauf und der Kilometerstand des Autos wird immer größer. Von der Haustür bis zum Sportplatz dauerte es im besten Falle eine Stunde. Für eine Fahrt zum Training sind schon mal gute 120 Kilometer fällig. Jan Nennewitz vom SV Bielen wohnt in Leipzig, das Fußballspielen in der Heimat aber ist für den selbstständigen Versicherungsberater absolute Normalität.

„Normalerweise mache ich es so, dass ich gegen Mittag rüberkomme, ein paar Termine habe und dann abends zum Training gehe. So ist es im Optimalfall und so klappt es auch sehr oft“, sagt Nennewitz, der damit sein Engagement schon wieder bescheiden etwas herunterspielt. Aber es ist eben nicht der Regelfall und so kam Nennewitz in der Vergangenheit auch schon „nur“ wegen des Trainings nach Nordhausen. „Da frage ich aber vorher den Trainer, ob ein paar Mann da sind. Denn wenn nur drei Sportler kommen, lohnt es sich nicht. Da bleibe ich dann auch zu Hause. Das ist aber alles zum Glück bisher nur sehr selten vorgekommen.“

Nennewitz lebt und arbeitet in Leipzig. Aber sein Bezug in die Heimat ist nie abgerissen. Durch seinen Beruf als Versicherungberater hat er ebenso noch einen Kundenstamm in und um Nordhausen, was sich somit mit dem Fußball sehr gut verbinden lässt. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt aus Kannawurf im Landkreis Sömmerda und spielte vor dem SV Bielen beim damaligen Kreisligisten RSV Woffleben, der heute in der 1. Kreisklasse, Staffel 3, zu finden ist. Seit Sommer 2019 spielt der 31-Jährige beim SV Bielen und hat sich seitdem zur festen Größe gemacht.

Sein Wechsel nach Bielen sollte eigentlich schon ein Jahr früher erfolgen. Eigentlich. Aber im Spiel gegen Großwechsungen II verletzte sich Nennewitz schwer – Wadenbeinbruch und Riss des Syndesmosebandes. Ein langwieriger Prozess mit Operationen, einer Platte im Bein und unzähligen Rehastunden musste er über sich ergehen lassen. Seit Januar 2019 trainierte er dann in Bielen mit, damals noch unter Marco Weißhaupt und Denny Kindervater. Seit Sommer 2019 dann der offizielle Wechsel.

Als dann Nico Kaspersky das Zepter in Hand nahm, wurde Nennewitz Stammspieler. „Aber wenn ich mal so zurückdenke, komme ich vielleicht auf 25 Spiele in den letzten drei Jahren für Bielen. Verletzung und Corona haben da einen großen Anteil dran“, sagt er und denkt an die letzten Spiele zurück. Seine Sehnsucht nach Fußball ist groß, sehr groß. „Nur allein laufen macht keinen Spaß und ist auch nicht die Erfüllung. Radfahren geht beispielsweise in Nordhausen besser und wenn ich laufe, bevorzuge ich Leipzig. Aber dennoch habe ich viel Freizeit. Jetzt so ohne Fußball und ohne Ligabetrieb merkt man, wie lang so ein Wochenende sein kann“, lacht Nennewitz, der lieber gestern wieder angefangen hätte als morgen.

Seine Fahrten nach Nordhausen oder in die Heimat nach Kannawurf sind aktuell weniger, nachvollziehbar im Lockdown. Aber Nennewitz fehlt das. „Ich fahre auch gerne Auto und in Nordhausen findet sich immer was. Ob nun ein privates Treffen mit alten Freunden oder eben ein geschäftlicher Termin. Das geht im Moment alles gar nicht“, so der Fußballer, der aufgrund des Lockdowns neben seiner Arbeit deutlich mehr Zeit hat und diese auch so effektiv wie möglich nutzen möchte. Dann lieber mindestens zwei Stunden an den Trainingstagen im Auto sitzen.