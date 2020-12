Frankfurt. Der DFB-Direktor erklärt das Festhalten am Bundestrainer und ärgert sich über die Weitergabe von Interna.

DFB Bierhoff glaubt an Löw – und kritisiert Indiskretionen

Oliver Bierhoff beginnt mit einer klaren Ansage: „Ich bin nicht das Sprachrohr oder der Verteidiger von Joachim Löw“, sagt der Direktor Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Und doch verbringt er einen großen Teil des Freitags damit, den Bundestrainer zu verteidigen, erst im DFB-Präsidium, dann vor Journalisten. Mit vielen Schautafeln, Grafiken und Zahlen erklärt er die schon am Montag gefallene Entscheidung, an Löw festzuhalten. Der Kern der Ausführungen: Seit dem blamablen Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft 2018 habe die Mannschaft die sportlichen Ziele erreicht, 2019 außerdem ihren Spielstil weiterentwickelt. 2020 sei das nicht möglich, gewesen, weil es angesichts des durch Corona dramatisch verengten Terminplans keine Zeit zum taktischen Training gab. Natürlich habe Bierhoff auch über Alternativen nachgedacht, das müsse er ja als Verantwortlicher für den sportlichen Bereich. Am Ende aber habe das Vertrauen zu Löw überwogen.