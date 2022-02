Bierhoff: "Optimale" WM-Bedingungen in Katar für die Spieler

Doha. Nach einer weiteren Inspektionsreise in Katar erwartet DFB-Direktor Oliver Bierhoff optimale Rahmenbedingungen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft Ende des Jahres.

"Jedes Turnier hat seine Herausforderungen. Und die Auswahl des Quartieres hat dabei eine besondere Bedeutung. Nach dem, was wir gesehen haben, sind wir überzeugt, dass wir den Spielern während des Turniers optimale Bedingungen bieten können", äußerte Bierhoff in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes.

Der 53-Jährige hat mit einer DFB-Delegation im Rahmen einer weiteren Reise in das WM-Gastgeberland mögliche Basisquartiere und Hotels besichtigt. Die Endrunde wird vom 21. November 18. Dezember 2022 ausgetragen. Bundestrainer Hansi Flick zieht es mit seinem Team offenbar an den Nordzipfel des Wüstenstaates. Das Zulal Wellness Resort wird als Favorit des DFB als Turnierquartier gehandelt. Eine finale Entscheidung über das WM-Camp wird laut Verbandsangaben aber erst nach der Auslosung der WM-Gruppen (1. April) erfolgen.

Neben einem Treffen mit dem deutschen Botschafter in Katar habe sich Bierhoff auch bei der International Labour Organization (ILO) über die Bedingungen für Arbeitsmigranten in Katar informiert. Es gab auch ein Treffen mit der Qatar Foundation.

"Es war mir wichtig, bei dieser Reise neben der Besichtigung der Quartiere und Trainingsstätten mit Gesprächen vor Ort einen besseren Einblick in die Situation zu erhalten. Wir werden in weiteren Runden vor Ort und in Deutschland den Dialog fortsetzen – auch teilweise unter Einbeziehung der Mannschaft", kündigte Bierhoff an.

© dpa-infocom, dpa:220226-99-303321/2