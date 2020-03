Bing nach langer Verletzung zurück

Thomas Bing hat das schwierigste Jahr seiner Karriere absolviert. Nun sieht er sich auch gewappnet, wenn durch die Corona-Krise seine Pläne zum Ende der Saison noch einmal über den Haufen geworfen werden.

„Ich musste in den vergangenen Monaten flexibel sein und jedes Mal neu auf die Situation reagieren. Jetzt schaffe ich das auch, selbst wenn es nun ohne Wettkampf nicht ganz einfach ist“, sagt der 29 Jahre alte Skilangläufer vom Rhöner WSV Dermbach, der eigentlich noch beim „Skadi Skimarathon“ am vergangenen Wochenende in Bodenmais sowie bei den deutschen Meisterschaften in Oberwiesenthal (27. bis 29. März) antreten wollte.

Nun aber wird der Zollwachtmeister aus Oberhof noch ein paar Tage die perfekten Trainingsbedingungen am Großen Arber mit einer Schneedecke von 30 Zentimetern nutzen und dann einen ersten Teil seines Urlaubs absolvieren. Im April ist eine weitere Auszeit geplant. Dazwischen soll es zum Schneetraining ins norwegische Sjusjoen gehen. Jene Planung aber scheint aufgrund der strikten Reiseregelungen und Grenzschließungen in ganz Europa jedoch mehr als fraglich.

Eigentlich wollte Bing bis Ende des kommenden Monats durchgängig auf den Brettern stehen und damit noch wichtige Kilometer auf dem Schnee sammeln, die ihm aufgrund seiner schweren Verletzung fehlen. Im vergangenen Jahr hatte sich der gebürtige Bad Salzunger kurz vor der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld im Training das linke Schien- und Wadenbein gebrochen und musste an der „Charite“ in Berlin operiert werden. Ob er je wieder in den Weltcup zurückkehren würde, war im ersten Moment gar nicht klar. „Er musste sogar wieder richtig laufen lernen“, sagte Skilanglauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder kurz vor dem Saisonstart im November.

Thomas Bing hatte mit Männer-Bundestrainer Janko Neuber einen Plan entwickelt, der ihn Schritt für Schritt zurück in den Weltcup führen sollte. Beim Jedermann-Wettbewerb im Tannheimer Tal in Österreich holte er sich im Januar den Sieg ab, steigerte sich beim Deutschland-Pokal in Zwiesel, wo er die Plätze zwei und drei belegte, und schaffte den Sprung in den Continentalcup. Dort landete er im italienischen Tarvisio auf Rang drei und war schließlich bereit für seine Rückkehr in den Weltcup.

Qualen in der Kältekammer haben sich gelohnt

„Dort lief es besser, als ich zu Beginn des Winters gedacht habe“, sagte Bing, der am 29. Februar in Lahti auf Platz 23 im 15-km-Klassikrennen landete und tags darauf mit der deutschen Staffel Platz sieben belegte: „Entscheidend war, dass ich vieles richtig gemacht und meine Form nachgewiesen habe.“ Für ihn war die Leistung und das Ergebnis darunter der Beleg, dass sich all die Qualen in der Reha – ob nun in der Kältekammer oder im Kraftraum – durchaus gelohnt hatten.

Das große Ziel von Thomas Bing ist die Teilnahme bei der Heim-Weltmeisterschaft im bevorstehenden Winter in Oberstdorf. Seine Top-Form der vergangenen Jahre hat er noch nicht wieder erreicht. Ohnehin strebt er nach mehr. „Um noch bessere Ergebnisse zu erzielen, reichen meine Top-Resultate nicht aus. Aber ich bin froh, dass ich ein Jahr nach meiner Verletzung zurück bin. Die Basis jedenfalls ist gelegt“, sagt Bing, der sich nun auch nicht ausbremsen lassen will. Selbst wenn das Coronavirus in den kommenden Wochen den Sport lahmlegt.