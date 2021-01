Birxsteig - geliebt und gehasst

Biathlet Erik Lesser schüttelt leicht den Kopf. „Ich möchte nicht über den Birxsteig sprechen“, wiegelte der Oberhofer Lokalmatador noch Mitte der Woche ab, wohlwissend, die Neugier der Journalisten erst recht zu wecken. Und so spricht er dann doch: „Der Anstieg war vorher schon lang und steil, jetzt ist er noch länger und steiler.“

Oberhof ist bekannt für seine anspruchsvollen Strecken, die die beste Technik auf den dünnen Langlaufski verlangen und jede Menge Konzentration auch abseits des Schießstandes. Der Birxsteig, der den Spitznamen des früheren Streckenchefs Roland Schmidt trägt und die Lungen der Athleten zum Brennen bringt, ist einer der Schlüsselpunkte der Strecke. Hier können Rennen gewonnen, aber eben auch verloren werden.

Bis zu den Umbauarbeiten mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2023 führte der längste Anstieg der Strecke direkt nach der Ausfahrt aus dem Stadion von 808 auf 839 Höhenmeter. Weil eine unterirdische Röhre verbaut worden ist, durch die später Zuschauer geführt werden sollen, sind nun ein paar Meter in der Länge und der Höhe dazu gekommen. „Man kommt unten mit weniger Schwung rein und muss sich Fixpunkte setzen, damit man nicht fest geht“, beschreibt Franziska Preuß, auf Rang sechs die derzeit bestplatzierte Deutsche im Weltcup.

„Wer in Form ist, wird ihn lieben. Wer nicht in Form ist, wird ihn hassen“, sagt Erik Lesser. Seine Prognose: Der Birxsteig, der Punch im Oberkörper und Kraft in den Beinen verlangt, wird das Starterfeld noch deutlicher selektieren. Wer hier zu viel Zeit liegen lässt, könne sie insbesondere auf der kurzen 1,5-Kilometer-Runde der Single-Mixed-Staffel, die am Sonntag Premiere feiern wird, kaum aufholen.