Black Dragons besetzen Kontingentstelle neu

Erfurt Der Erfurter Eishockey-Oberligist reagiert auf die Verletzung des Kapitäns, die das Saisonaus bedeutet. Ein finnischer Stürmer füllt die Lücke.

Beim 4:0-Sieg gegen Duisburg stand Arnoldas Bosas in der Halle. Auch das Heimspiel an diesem Donnerstag gegen Rostock (20 Uhr) wird der Kapitän der Black Dragons wohl am Spielfeld verfolgen. Auf das Eis selbst wird der Litauer infolge seiner schweren Verletzung in dieser Serie aber nicht mehr zurückkehren können. Der Erfurter Eishockey-Oberligist reagierte.

Mit Santeri Haarala besetzt ein Stürmer aus Finnland die Kontingentstelle neu. Das gab der Erfurter Verein am Mittwoch bekannt. Der 23-Jährige wird die personelle Lage vor den beiden letzten Partien des Jahres mit einigen verletzten und kranken Spielern etwas entspannen.

Zusage am Heiligabend, tags darauf beim Training

Gerade der Ausfall von Bosas hat eine große Lücke gerissen, nachdem er sich im Spiel gegen die Hannover Indians bei einem Check schwer verletzt hatte. „Er fehlt in der Kabine und auf dem Eis“, sagte Raphael Joly. Der Drachen-Trainer ist froh, dass es dem Verein in wenigen Tagen gelungen ist, die Stelle neu zu besetzen. Die Bedeutung der drei Importstellen für jedes Team hob er hervor und ist zuversichtlich, mit dem aus Vaasa stammenden Center einen wertvollen Spieler gefunden zu haben.

Am Heiligabend entschied sich der Verein für den Finnen, am ersten Weihnachtsfeiertag trainierte er bereits mit, war beim 2:1-Sieg in Leipzig am 26. Dezember mitgefahren und wird gegen die Piranhas an diesem Donnerstag mit auflaufen.

Zuletzt spielte der 23-Jährige für Manchester in der britischen Elite Ice Hockey League. In der Saison zuvor stürmte der Finne für den italienischen Club HC Unterland in der Alpen Hockey-Liga und erzielte in 36 Partien 55 Scorerpunkte. „Ich bin mir sicher, dass er uns in der zweiten Saisonhälfte helfen wird“, sagte Erfurts Coach Joly.