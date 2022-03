Black Dragons gewinnen Derby gegen Leipzig mit 4:2

Traf am Freitag beim 4:5 in Essen und auch beim Sieg gegen Leipzig: Drachenstürmer Louis Anders (links).

Erfurt. Der Erfurter Eishockey-Oberligist überrascht den Tabellenvierten und zementiert Rang acht.

Auch von einem kleinen Rückschlag mit vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen, darunter das rasante 4:5 am Freitagabend in Essen, haben sich die TecArt Black Dragons in der Eishockey-Oberliga Nord nicht aus der Bahn werfen lassen. Die Erfurter gewannen am Sonntag das prestigeträchtige Ostderby gegen die Icefighters Leipzig mit 5:2 und zementierten damit weiter ihren achten Platz.

Gegen den Tabellenvierten aus Sachen waren die Drachen das aktivere Team und beschenkten die 496 Besucher mit einem Heimsieg. Wunderlich (6.) und Schmid (11.) sorgten für das 2:0, Leipzig verkürzte noch im ersten Drittel. Schüpping (40.) und Anders (49.) erhöhten auf 4:1, ehe die Gäste abermals verkürzten. Beach traf 20 Sekunden vor Schluss zum Endstand.